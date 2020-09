Călin Geambașu, vacanță cu familia reunită după scandalurile celebre

Celebrul fost participant la emisiunea “Școală Vedetelor” a avut de furcă atât cu părinții cât și cu mama copilului său. Însă se pare că lucrurile s-au aranjat și Călin Geambașu s-a împăcat atât cu tatăl cât și cu mama lui dar și cu mama lui Davin și au avut parte de o vacanță împreună. Și a postat imagini dar și un text emoționat pe paginile lui de socializare.

“Ce mică-i vacanța mare…! DaviN, Angelica și cu mine ne-am bucurat săptămâni la rând de momentele frumoase pe care ni le-au oferit locurile pe unde am mers, fiind totuși precauți și în deplină siguranță sanitară, evitând aglomerațiile. Vacanța asta, DaviN a avut parte de clipe de fericire, de normalitate, de viață de familie așa cum o știe el și așa cum a beneficiat dintotdeauna (în afara scenetelor mămicii, desigur).

Poate că tratamentele psihice pe care Angelica le-a tot făcut în ultimii ani au dat ceva roade și au ajutat-o să obțină un parcurs favorabil mai stabil. Dacă Angi și-ar fi terminat aceste tratamente psihice începute încă de dinainte ca noi să fi pornit o viață de familie (cu responsabilități zilnice de părinți și oameni de casă), în mod cert nu ar mai fi apărut oscilațiile ei radicale de pe parcursul ultimilor 12-13 ani. Dar, momentan e bine că e mai bine (chiar dacă și acum mai are momente când se lamentează de ciudă că a pierdut toate atacurile împotriva mea, fiindcă i-au fost demontate minciunile prin simplul Adevăr cronologic). În paralel cu aceste momente frumoase de familie continuă să facă diverse reclamații cum că de fapt ”nu ar fi bine”, dar, mă rog, se vede totul limpede. Oamenii nu sunt orbi și de aceea câștig fără excepție toate aceste atacuri fără vreo minimă noimă asupra mea, atacuri desfășurate în paralel cu multă stare de bine evidentă.

Momentan locuiește în casa în care am copilărit yo, în apartamentul părinților mei și poate asta o va ajuta să se redreseze. Ne vizităm, ne jucăm, vedem filme împreună, dansăm, o ajut cu diverse lucruri când are nevoie, DaviN a mai dormit cu ea, din astea… Credem în Bine! Singurul tratament cu adevărat benefic îi va fi Iubirea & Continuitatea. Chiar dacă m-am delimitat relațional de ea încă din 2012, am continuat să fiu OM de familie zi de zi, prioritizând nevoia firească a lui DaviN de a-și avea părinții drept sprijin temeinic în etapele creșterii, bucurându-ne de o viață completă, cu toate ingredientele pozitive posibile. Nu este deloc o întâmplare faptul că astăzi sunt bun prieten cu toate fostele mele iubite și cu fosta soție, Lavinia. Doar Angi San e un pic mai… artificiosă. Blândețea, Bunătatea și Răbdarea mereu triumfă pe termen lung. Să ne bucurăm de ce ne oferă fiecare clipă și să avem parte cu toții de un An Școlar reușit (în pofida condițiilor existente la nivel Mondial)!”, a scris Călin Geambașu pe pagina sa de socialziare.