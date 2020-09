Ce le transmite Dan Cruceru – Taticool – cadrelor didactice, la începutul anului școlar

Marii emoții ieri, 14 septembrie, pentru Dan Cruceru, blogger Taticool și prezentator al reality-showului Survivor România. Copiii săi au început anul școlar, mai precis, fetița lui, Sophia, a pășit nerăbdătoare în clasa a III-a, iar mezinul familiei a debutat la grupa mini de la grădiniță. Entuziasmul copiiilor nu este același cu cel al părinților, pe timp de pandemie, însă cu toții trebuie să ne adaptăm din mers.

Ce părere are cel mai cool tătic din showbizz despre noul an școlar altfel, din cauza condițiilor impuse de Coronavirus, Dan Cruceru și-a spus opinia direct pe blog. “Va fi foarte greu acest nou an școlar. E complet diferit, totul este foarte complicat.

Sophia va trebui să poarte masca tot timpul, nu va avea voie să-și îmbrățișeze colegii de care îi era atât de dor, nu va mai putea să împartă cu prietenele din mâncarea pregătită de mămici, deși era momentul lor preferat din zi. Iar bebelușul va fi preluat de la poarta școlii de un necunoscut care va purta și el o mască. Va fi deci doar o persoană rece, pe care bebele nu are cum să o simpatizeze. Și va trebui să plece din brațele noastre, brațe pe care le cunoaște de când s-a născut. Iar, în clasă, educatoarea va avea și ea masca pe față. Îi va fi foarte greu să-i câștige pe copii, să-i liniștească. Și nici măcar n-are voie să-i îmbrățișeze. Va fi foarte greu! Nu vom putea să-l acomodăm blând, în câteva zile, cu noi pe la ușile clasei, așa cum am făcut la Sophia”, povestește Cruceru pe Taticool.eu.

Nu crede în home schooling

Și pentru că în ultimele luni școala s-a făcut mai mult de-acasă, copiii având acces la platformele de învățământ online, vedeta Kanal D este de părere că cel mai bine se învață chiar la școală. “Nu cred în home schooling. L-am experimentat din plin în ultimele luni. Cadrele didactice ajung la catedră pentru că cele mai multe dintre ele au har. Și pentru că au studiat pentru asta. Părinții îi pot învăța pe copii multe lucruri, dar, când vine vorba despre știință, nu cred că pot suplini profesorii. În plus, nu cred că lucrurile se vor schimba prea mult nici peste un an, așa că amânarea accesului copiilor la școală nu mi se pare o soluție. Amândoi ai noștri au nevoie de școală, de socializare, de tot ce înseamnă educația, în funcție de nivelul lor de dezvoltare! Așa că am ales să fim curajoși.

Viața trebuie să meargă mai departe. Începe școala. Cu emoții mari pentru copii, cu emoții imense, mai mari ca niciodată pentru părinți și pentru toți adulții din jurul celor mici. Va fi bine! Trebuie să fie bine!, a mai punctat Dan Cruceru, care în încheiere a ținut să le atragă atenția profesorilor pe care părinții se bazează acum. “Atenție, dragi cadre didactice! N-a fost presiune mai mare pe voi ca acum. Dar nici speranțe atât de multe din partea părinților că veți reuși!”, a mai punctat vedeta.