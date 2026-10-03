TAROM a introdus al doilea Boeing 737 MAX 8 în flotă. Aeronava „Ivan Patzaichin” a efectuat primul zbor spre Chișinău
Aeronava TAROM / Profimedia
TAROM a introdus al doilea Boeing 737 MAX 8 în flotă. Aeronava „Ivan Patzaichin” a efectuat primul zbor pe ruta București–Chișinău.
TAROM și-a extins flota cu cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8, care poartă numele marelui campion olimpic român Ivan Patzaichin. Avionul a efectuat sâmbătă, 3 octombrie 2026, primul zbor oficial al companiei pe ruta București – Chișinău.
Aeronava a fost adusă în România direct din Seattle de echipajele TAROM, iar zborul inaugural a marcat intrarea oficială în operare a celui de-al doilea Boeing 737 MAX 8 din flota companiei.
Boeingul 737 MAX 8 „Ivan Patzaichin” a zburat pentru prima dată cu pasageri
Primul zbor de linie al aeronavei „Ivan Patzaichin” a avut loc pe ruta București – Chișinău. La bord s-au aflat, alături de pasageri, membri ai familiei fostului campion, oficiali și reprezentanți ai presei.
Alegerea destinației Chișinău are și o semnificație simbolică. Potrivit TAROM, zborul marchează legăturile dintre România și Republica Moldova și face parte din manifestările dedicate Centenarului inaugurării primelor linii aeriene naționale București–Galați–Chișinău și București–Galați–Iași–Chișinău.
Aeronava TAROM „Ivan Patzaichin”, întâmpinată cu tunuri de apă la Chișinău
La sosirea pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, Boeingul 737 MAX 8 a fost întâmpinat prin tradiționalul salut cu tunuri de apă. Ceremonialul a avut o semnificație aparte, având în vedere legătura numelui aeronavei cu fostul campion olimpic la canoe.
La evenimentul de la Chișinău au participat reprezentanți ai autorităților din România și Republica Moldova, conducerea TAROM, ambasadori, membri ai familiei lui Ivan Patzaichin și jurnaliști.
De ce poartă avionul TAROM numele lui Ivan Patzaichin
Cea de-a doua aeronavă Boeing 737 MAX 8 din flota TAROM poartă numele lui Ivan Patzaichin, multiplu campion olimpic și una dintre personalitățile importante ale sportului românesc.
Alegerea numelui are o semnificație personală. Potrivit fiicei sale, Ivona Patzaichin-Rusu, fostul campion visa în copilărie să devină pilot și călătorea cu TAROM către competițiile internaționale.
Astfel, noua aeronavă creează o legătură simbolică între pasiunea lui Ivan Patzaichin pentru apă și visul său din copilărie de a zbura.
Câte avioane Boeing 737 MAX va avea TAROM
Odată cu intrarea aeronavei „Ivan Patzaichin” în serviciul comercial, TAROM operează două aeronave Boeing 737 MAX 8.
Compania aeriană are în plan să continue modernizarea flotei. Potrivit TAROM, alte două aeronave Boeing 737 MAX urmează să fie introduse în flotă în primăvara anului 2027.
În total, TAROM urmează să opereze astfel patru aeronave Boeing 737 MAX în cadrul programului de reînnoire a flotei. Primul Boeing 737 MAX al companiei a intrat în flotă în septembrie 2026 și poartă numele „Mircea Lucescu”.
Boeing 737 MAX 8, noua generație de aeronave din flota TAROM
Boeing 737 MAX 8 este destinat să contribuie la creșterea eficienței operaționale și la modernizarea flotei TAROM.
Potrivit companiei, modelul beneficiază de tehnologii care permit reducerea consumului de combustibil și a emisiilor comparativ cu aeronavele pe care le înlocuiește. Avioanele sunt echipate și cu elemente de interior concepute pentru un plus de confort, inclusiv compartimente mai spațioase pentru bagaje și iluminare LED.
Un alt obiectiv al programului de reînnoire a flotei este reducerea costurilor operaționale și creșterea eficienței companiei.
TAROM și ruta București – Chișinău
Zborul inaugural al aeronavei „Ivan Patzaichin” pe ruta București – Chișinău subliniază importanța conexiunii aeriene dintre România și Republica Moldova.
Prin Aeroportul Internațional „Henri Coandă”, pasagerii care călătoresc între cele două capitale pot avea acces și la alte conexiuni internaționale operate din București.
Pentru TAROM, inaugurarea zborului cu noul Boeing 737 MAX 8 reprezintă și un moment important în procesul de modernizare a flotei și de dezvoltare a operațiunilor companiei.
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