Adelina Pestrițu, prima apariție online după ce a anunțat că are coronavirus

Una dintre cele mai cunoscute vedete de la noi, și în același timp, infuencer de succes, Adelina Pestrițu a revenit în mediul online după ce a anunțat că are coronavirus. Astfel că după zile întregi, fosta vedetă de televiziune a revenit cu explicații despre starea ei după ce a anunțat că a fost infectată.

Pe 1 septembrie, aproape de miezul nopții, Adelina Pestrițu și-a surprins fanii de pe Instagram când a apărut, cu lacrimi în ochi, într-un InstaStory. Bruneta a anunțat că e infectată cu noul coronavirus. A doua zi, pe 2 septembrie, bruneta era deja internată și a venit cu lămuriri de pe patul de spital. Ea a declarat că a luat virusul de la un prieten asimptomatic. ”Nu am știut că persoana respectivă este infectată cu Covid. Eu mi-am făcut testul după ce am rămas fără gust și fără miros. Am mâncat o ciocolată și simțeam că mănânc hârtie. Starea mea de sănătate este deocamdată bună. Asta e.

Nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Vreau să va mai spun un lucru: îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar am încredere că totul va fi bine”, a mărturisit Adelina Pestrițu, extrem de afectată. Iar acum a venit cu un nou mesaj dupa ce zile intregi nu a fost activa pe instagram. „Regret că nu am fost activă pe rețelele de socializare, dar am decis să mă concentrez 100% pe starea mea de sănătate, să revin alături de familia și de copilul meu. Nu e plăcut să fii bolnav. În perioada de izolare mi-am scris toate gândurile într-un articol pe care urmează să-l urc pe blogul meu, în care vă povestesc detaliat despre această experiență. Până atunci, vreau să vă liniștesc, mi-am terminat tratamentul și mă simt mult mai bine. Ne revedem curând, sper eu, bine. Vă pup”, a spus Adelina Pestrițu pe contul său de Instagram intr-un insta-story.