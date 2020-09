Cum i s-a mărit familia Mirelei Vaida cu inca un “membru”

Încântătoarea cântăreața și actrița de la Teatrul de Revista Constantin Tănase, dar și vedetă de televiziune are o familie frumoasă, cu trei copii. Însă iată că face ce face și Mirela Boureanu Vaida reușește să-și extindă familia de la o zi la alta, chiar dacă este ocupată cu cariera.

După o perioadă în care nu știa de ce nu poate avea copiii, iată că Mirela Boureanu Vaida, actriței și cantăreaței, dar și vedetei de televiziune i s-a schimbat viața radical. Acum vedeta de la Teatrul de Revista are trei copii delicioși care trăiesc la curte unde vedeta are ajutorul soțului dar și mamei acestuia, adică a soacrei sale.

Când nu este ocupată vedeta postează pe rețelele de socialziare imagini cu copiii ei sau filmulețe cu ce face ea acasă, Iar mai nou, a anunțat pe rețelele de sociazizare că i s-a mărit din nou familia. “Și când ajung acasă, mai găsesc unul!!! Încă unul?? Da, el e Rusty, un cățeluș tare jucăuș!! Acuma, unde mănâncă un ciobănesc german, o pisică și încă 3 copii, o să mai mănânce și un golden retriever!! Noi să fim sănătoși!! Și gazonul neatins!! Sper!!”, a scris ea pe rețelele de socializare. Așa că Mirela iubește atât copiii dar și animalele, având o curte plină în care aceștia se desfășoară când mămică lor este plecată la muncă câteva ore bune pe zi.