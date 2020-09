Designerul Dorin Negrău si-a prezentat noua colecție la New York Fashion Week în plină pandemie

Este primul designer român care și-a transmis online colecția “The Winds Blows” – inspirată dintr-o broderie din Țara Crișurilor – Bihor – la New York Fashion Week! “Faptul că s-au transmis elemente culturale tradiționale dintr-o altă parte a lumii, li s-a părut fantastic! A fost o reacție pozitivă și legat de coloana sonoră cu melodia lui Connect-R, “Rude boy”!”

Pandemia nu l-a împiedicat pe designerul român Dorin Negrau să lucreze la noua lui colecție pe care a prezentat-o la New York Fashion Week în perioada 11-16 septembrie. Astfel, pentru piața de modă din America, Negrău a pregătit lansarea colecției de vară 2021 precum și intrarea într-un nou magazin în USA, până la finele acestui an. Dorin Negrău duce pe podiumul de la New York Fashion Week o colecție inspirată din motivele tradiționale românești, mai precis, din Țara Crișurilor, din Bihor!

“Este prima dată când nu sunt fizic la New York Fashion Week. Am prezentat acolo o colecție pe care am realizat-o special pentru New York, încă de anul trecut am început să lucrez la ea, pentru că știam că asta va fi!

Colecția este inspirată din Țara Crișurilor din Bihor și are un nume foarte interesant, “Bate vântul”, tradus în limba engleză prin “The Winds Blows”, unde, bineînțeles, că ia și motivele tradiționale sunt la loc de cinste în colecție! Au fost în jur de 40 de ținute Dorin Negru în prezentare. Filmarea s-a făcut la București, la Muzeul Satului, s-a lucrat cu modele din România și am trimis filmulețul realizat aici acolo, la New York, de unde ei îl vor transmite pe canalele lor. Colecția este inspirată dintr-o broderie din Țara Crișurilor – Bihor”, a declarat Dorin Negrau, care a făcut senzație și anul acesta la New York Fashion Week. Chiar dacă colecția a fost prezentată online, reacțiile au fost unele extrem de pozitive! “Am avut emoții și am fost surprins că am avut emoții și în transmisia live de pe internet.

Colecția mea a fost foarte bine primită, reacțiile au fost foarte pozitive, comentariile în direct au fost “wow”, surprinzătoare și sper că va fi foarte frumos promovat în următoarele două luni având în vedere că parteneri sunt cei de la Google. Cel puțin asta mi-a spus agentul de la New York că în următoarele două luni tot clipul va fi promovat pe toate canalele lor de promovare, pe youtube, pe fashion TV, latino-american și cel din USA, peste tot. Prima reacție pe care a avut-o organizatorul a fost aceea de a-mi da mesaj și mi-a spus că sunt invitat în luna februarie, la ediția următoare a New York Fashion Week, unde speră să fie transmisă colecția în direct. Le-a plăcut tuturor, atât colecția cât și cadrul în care au fost prezentate ținutele, faptul că s-au transmis elemente culturale tradiționale dintr-o altă parte a lumii, li s-a părut fantastic. Sunt foarte încântat! Bineînțeles că a fost o reacție pozitivă și legat de coloana sonoră cu melodia lui Connect-R, “Rude Boy”, sound-ul a fost in trend”, a declarat Dorin Negrau după prezentarea online de la New York Fashion Week.



I-a priit pandemia! A lansat colectia inspirata din Țara Crișurilor – Bihor – la New York Fashion Week si o vinde la Paris!

“În toată povestea asta cu pandemia ce este foarte ok este că eu mi-am valorificat timpul extraordinar de bine și de frumos, plus că am trecut într-o selecție foarte interesantă de colaboratori și la New York. Am un magazin cu care voi începe o colaborare, până la sfârșitul anului voi intra și acolo și un nou showroom cu un nou agent de PR la New York, ceea ce pentru mine e un lucru și un pas foarte mare în plină pandemie. Sper să și funcționeze! Am valorificat maxim timpul cu pandemia. Colecția pe care am făcut-o acum și tot ceea ce am filmat a fost foarte interesant pentru că s-a făcut cu păstrarea distanței. Eu prin telefon de la Bihor, echipa și cei care erau în backstage-ul meu erau la Muzeul Satului în București! A fost o super mega nebunie dar le-a plăcut mult ce a ieșit și celor de la New York! În plus, această colecție intră oficial în vânzare la Târgul de la Paris, alături de toată nebunia și toată echipa mea de la New York care va fi prezentă la Paris, când se va declanșa sezonul de vânzări. Deci, cumva o lansez la New York, dar vânzările încep de la Paris”, mai spune designerul.