A doua barjă a ajuns pe fundul Dunării. Ce urmează pentru Reactorul 2 de la Cernavodă
Operațiunea pentru redirecționarea unei părți din debitul Dunării către Cernavodă a trecut cu succes de prima etapă. A doua barjă încărcată cu rocă a fost scufundată controlat în zona brațului Bala, după o intervenție care a durat aproximativ 11 ore.
Cele două barje formează împreună un prag artificial pe fundul Dunării, menit să determine o cantitate mai mare de apă să se îndrepte către Dunărea Veche și, implicit, spre zona centralei nucleare de la Cernavodă.
Urmează etapa a doua
Autoritățile trebuie acum să scufunde și celelalte două barje pregătite pentru intervenție. Acestea vor fi amplasate mai în amonte, la aproximativ 300 de metri de primele două, pentru a completa sistemul de deviere a apei.
Intervenția este necesară în contextul debitului extrem de scăzut al Dunării. La intrarea în România, fluviul a ajuns la un nou minim istoric, de aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă. Debitul este estimat să rămână staționar până pe 12 august, urmând să crească ușor din 13 august.
La Cernavodă, nivelul Dunării a ajuns la -218 centimetri, aceeași valoare înregistrată pe 3 august. Potrivit autorităților, această stagnare oferă câteva zile suplimentare pentru funcționarea centralei.
Miza operațiunii este menținerea unui nivel suficient al apei pentru sistemele de răcire ale Reactorului 2 de la Cernavodă, în condițiile în care seceta severă a redus dramatic debitul fluviului.