Groenlanda îi pune frână lui Trump. Avertisment dur după planul de foraj
Un nou conflict se conturează în Groenlanda, după ce o companie petrolieră americană cu legături în cercul lui Donald Trump se pregătește să înceapă foraje într-o zonă îndepărtată a teritoriului, fără să fi primit aprobarea autorităților locale.
Compania Greenland Energy intenționează să foreze în regiunea Jameson Land, iar echipamentele necesare au început deja să fie transportate în zonă. Autoritățile groenlandeze au transmis însă un „avertisment ferm” și au subliniat că toate activitățile logistice trebuie aprobate în prealabil.
Forajele, planificate pentru toamnă
Compania susține că proiectul ar putea exploata rezerve importante de petrol. Greenland Energy este pregătită să preia o participație majoritară în proiect și să finanțeze operațiunile de explorare.
Planul prevede forarea unui prim puț, urmând ca mai multe echipamente să ajungă în zonă în septembrie. Forajele sunt programate pentru luna octombrie, dacă proiectul va putea merge mai departe.
Problema este că Groenlanda nu mai emite noi licențe pentru exploatarea petrolului din 2021, invocând motive de mediu. În plus, zona vizată beneficiază de protecție în cadrul Convenției Ramsar.
Compania are însă drepturi de explorare păstrate din perioada anterioară și susține că proiectul său nu are legătură cu planurile politice ale lui Donald Trump privind Groenlanda.
Totuși, legăturile companiei cu persoane apropiate președintelui american alimentează controversele, într-un moment în care Trump a vorbit în repetate rânduri despre importanța strategică a Groenlandei pentru Statele Unite.