LIFE & LOVE

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Mai multe
4 nov. 2026, 09:21
Andreea Damian
Zodiile care își schimbă complet viața luna asta
29 oct. 2026, 08:21
Andreea Damian
10 metode naturale care cresc libidoul
28 oct. 2026, 08:26
Andreea Damian
Granița fină dintre prietenie și flirt la locul de muncă
27 oct. 2026, 10:11
Andreea Damian
Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu
23 oct. 2026, 09:32
Andreea Damian
Patru zodii primesc o șansă la o viață mai bună până la finalul lui 2026
10 metode naturale care cresc libidoul
29 oct. 2026, 08:21
Granița fină dintre prietenie și flirt la locul de muncă
28 oct. 2026, 08:26
Un obicei simplu și surprinzător ar putea să îmbunătățească relațiile de cuplu
27 oct. 2026, 10:11
Patru zodii primesc o șansă la o viață mai bună până la finalul lui 2026
23 oct. 2026, 09:32
Cele 5 zodii care vor trece peste o problemă majoră la finalul lunii octombrie
14 oct. 2026, 08:25
Cum a folosit un bărbat ChatGPT ca să devină un soț mai bun
12 oct. 2026, 08:16
Cuplurile din zodiac care se despart în octombrie
7 oct. 2026, 08:39
Activiștii polonezi au instalat un „automat” cu pastile pentru avort
5 oct. 2026, 08:34
3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în această toamnă
2 oct. 2026, 08:56
Zodiile cu noroc la început de octombrie
30 sept. 2026, 08:59
Favoriții Universului în luna octombrie
24 sept. 2026, 09:28
Țara europeană în care femeile închiriază „soți pentru o oră”
22 sept. 2026, 09:17
Horoscop marți, 22 septembrie. Decizii în iubire, atenție la bani și schimbări de ritm pentru toate zodiile
21 sept. 2026, 23:41
Horoscopul săptămânii 7–12 septembrie 2026. O perioadă decisivă pentru bani, iubire și carieră. Zodiile care dau lovitura
4 sept. 2026, 12:54
Trei zodii au parte de schimbări uriașe în perioada următoare. Cine primește vești importante în dragoste și carieră
4 sept. 2026, 08:55
Horoscop de weekend, 5-6 septembrie 2026. Zodia care își schimbă planurile din mers
4 sept. 2026, 07:28
Zilele norocoase ale fiecărei zodii în septembrie 2026. Când apar oportunități pentru fiecare zodie
3 sept. 2026, 07:39
Zodiile care-și vor găsi dragostea în toamna lui 2026
2 sept. 2026, 08:45
Luna intră în Taur pe 1 septembrie 2026. Patru zodii își pun finanțele în ordine
31 aug. 2026, 12:43
Horoscopul banilor săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026. O zodie dă lovitura, altele trebuie să-și țină portofelul sub control
31 aug. 2026, 09:30
Mai mult sex nu înseamnă neapărat mai multă iubire
31 aug. 2026, 07:57
Horoscopul lunii septembrie 2026. Care este cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie
28 aug. 2026, 10:39
Zodiile care riscă să ajungă la sapă de lemn în august
11 aug. 2026, 08:14
Moartea libidoului - și marea dezbatere despre dacă testosteronul poate ajuta la recăpătarea acestuia
4 aug. 2026, 08:47
3 zodii, norocoase toată luna august
3 aug. 2026, 15:28
„Chalant dating”, noul trend în relații
20 iul. 2026, 10:48
Cum să îți protejezi informațiile din aplicația de menstruație
16 iul. 2026, 13:09
Aplicațiile de dating, în declin
15 iul. 2026, 14:29
Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul
14 iul. 2026, 07:42
De ce tot mai mulți tineri preferă să stea despărțiți, deși sunt într-o relație de lungă durată
9 iul. 2026, 15:03
De ce mint oamenii în relații?
7 iul. 2026, 08:47
De ce sunt femeile mai sensibile la dezordine decât bărbații
2 iul. 2026, 07:55
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în iulie 2026
30 iun. 2026, 08:02
Solstițiul de vară deschide un nou capitol pentru fiecare zodie
22 iun. 2026, 13:26
Care este profesia cu cea mai mare rată de infidelitate
18 iun. 2026, 09:30
Pe măsură ce inteligența artificială joacă un rol mai important în relații, adevărata intimitate se pierde
15 iun. 2026, 14:37
Cuplurile care se formează vara asta au șanse să rămână pe veci împreună
10 iun. 2026, 15:00
Două semne că partenerul tău este potrivit pentru o relație de lungă durată
3 iun. 2026, 08:10
Trei zodii pentru care se schimbă totul la job în săptămâna 1-7 iunie 2026
1 iun. 2026, 08:30
Persoanele care au nevoie să aibă casa mereu ordonată și curată au aceste caracteristici comune
29 mai 2026, 09:00
Fețele femeilor sunt considerate mai atractive decât cele ale bărbaților
28 mai 2026, 09:33
Zodiile care au cele mai mari șanse să construiască averi
26 mai 2026, 08:12
Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale
20 mai 2026, 09:42
Cum au devenit „testele de turbulență” o tendință romantică în călătorii
19 mai 2026, 08:06
Zodiile care își schimbă radical destinul vara asta
12 mai 2026, 14:33
Zodiile care atrag banii și succesul în primele zile din mai
4 mai 2026, 12:50
Dating defensiv: oamenii se întâlnesc mai puțin, deoarece costurile unei ieșiri în oraș au explodat
28 apr. 2026, 15:02
Efectele căsătoriei pe termen limitat, explicate de un consilier de cuplu
23 apr. 2026, 08:57
Motivul pentru care o deputată vrea să aducă jucării erotice în Parlamentul britanic
20 apr. 2026, 09:17
14 oct. 2026, 08:25
Andreea Damian
Cele 5 zodii care vor trece peste o problemă majoră la finalul lunii octombrie
12 oct. 2026, 08:16
Andreea Damian
Cum a folosit un bărbat ChatGPT ca să devină un soț mai bun
7 oct. 2026, 08:39
Andreea Damian
Cuplurile din zodiac care se despart în octombrie
5 oct. 2026, 08:34
Andreea Damian
Activiștii polonezi au instalat un „automat” cu pastile pentru avort
2 oct. 2026, 08:56
Andreea Damian
3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în această toamnă
30 sept. 2026, 08:59
Andreea Damian
Zodiile cu noroc la început de octombrie
24 sept. 2026, 09:28
Andreea Damian
Favoriții Universului în luna octombrie
22 sept. 2026, 09:17
Andreea Damian
Țara europeană în care femeile închiriază „soți pentru o oră”
21 sept. 2026, 23:41
Darius Stănescu
Horoscop marți, 22 septembrie. Decizii în iubire, atenție la bani și schimbări de ritm pentru toate zodiile
4 sept. 2026, 12:54
Tabu
Horoscopul săptămânii 7–12 septembrie 2026. O perioadă decisivă pentru bani, iubire și carieră. Zodiile care dau lovitura
4 sept. 2026, 08:55
Tabu
Trei zodii au parte de schimbări uriașe în perioada următoare. Cine primește vești importante în dragoste și carieră
4 sept. 2026, 07:28
Tabu
Horoscop de weekend, 5-6 septembrie 2026. Zodia care își schimbă planurile din mers
3 sept. 2026, 07:39
Tabu
Zilele norocoase ale fiecărei zodii în septembrie 2026. Când apar oportunități pentru fiecare zodie
2 sept. 2026, 08:45
Andreea Damian
Zodiile care-și vor găsi dragostea în toamna lui 2026
31 aug. 2026, 12:43
Tabu
Luna intră în Taur pe 1 septembrie 2026. Patru zodii își pun finanțele în ordine
31 aug. 2026, 09:30
Tabu
Horoscopul banilor săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026. O zodie dă lovitura, altele trebuie să-și țină portofelul sub control
31 aug. 2026, 07:57
Andreea Damian
Mai mult sex nu înseamnă neapărat mai multă iubire
28 aug. 2026, 10:39
Tabu
Horoscopul lunii septembrie 2026. Care este cea mai norocoasă zi pentru fiecare zodie
11 aug. 2026, 08:14
Andreea Damian
Zodiile care riscă să ajungă la sapă de lemn în august
4 aug. 2026, 08:47
Andreea Damian
Moartea libidoului - și marea dezbatere despre dacă testosteronul poate ajuta la recăpătarea acestuia
3 aug. 2026, 15:28
Andreea Damian
3 zodii, norocoase toată luna august
20 iul. 2026, 10:48
Andreea Damian
„Chalant dating”, noul trend în relații
16 iul. 2026, 13:09
Andreea Damian
Cum să îți protejezi informațiile din aplicația de menstruație
15 iul. 2026, 14:29
Andreea Damian
Aplicațiile de dating, în declin
14 iul. 2026, 07:42
Andreea Damian
Cum descoperi o înșelătorie romantică online înainte să pierzi totul
9 iul. 2026, 15:03
Andreea Damian
De ce tot mai mulți tineri preferă să stea despărțiți, deși sunt într-o relație de lungă durată
7 iul. 2026, 08:47
Andreea Damian
De ce mint oamenii în relații?
2 iul. 2026, 07:55
Andreea Damian
De ce sunt femeile mai sensibile la dezordine decât bărbații
30 iun. 2026, 08:02
Andreea Damian
Ziua norocoasă a fiecărei zodii în iulie 2026
22 iun. 2026, 13:26
Andreea Damian
Solstițiul de vară deschide un nou capitol pentru fiecare zodie
18 iun. 2026, 09:30
Andreea Damian
Care este profesia cu cea mai mare rată de infidelitate
15 iun. 2026, 14:37
Andreea Damian
Pe măsură ce inteligența artificială joacă un rol mai important în relații, adevărata intimitate se pierde
10 iun. 2026, 15:00
Andreea Damian
Cuplurile care se formează vara asta au șanse să rămână pe veci împreună
3 iun. 2026, 08:10
Andreea Damian
Două semne că partenerul tău este potrivit pentru o relație de lungă durată
1 iun. 2026, 08:30
Andreea Damian
Trei zodii pentru care se schimbă totul la job în săptămâna 1-7 iunie 2026
29 mai 2026, 09:00
Andreea Damian
Persoanele care au nevoie să aibă casa mereu ordonată și curată au aceste caracteristici comune
28 mai 2026, 09:33
Andreea Damian
Fețele femeilor sunt considerate mai atractive decât cele ale bărbaților
26 mai 2026, 08:12
Andreea Damian
Zodiile care au cele mai mari șanse să construiască averi
20 mai 2026, 09:42
Andreea Damian
Ce este „grief travel”, noul trend al vacanțelor pentru vindecarea traumelor emoționale
19 mai 2026, 08:06
Andreea Damian
Cum au devenit „testele de turbulență” o tendință romantică în călătorii
12 mai 2026, 14:33
Andreea Damian
Zodiile care își schimbă radical destinul vara asta
4 mai 2026, 12:50
Andreea Damian
Zodiile care atrag banii și succesul în primele zile din mai
28 apr. 2026, 15:02
Andreea Damian
Dating defensiv: oamenii se întâlnesc mai puțin, deoarece costurile unei ieșiri în oraș au explodat
23 apr. 2026, 08:57
Andreea Damian
Efectele căsătoriei pe termen limitat, explicate de un consilier de cuplu
20 apr. 2026, 09:17
Andreea Damian
Motivul pentru care o deputată vrea să aducă jucării erotice în Parlamentul britanic
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