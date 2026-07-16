Cum să îți protejezi informațiile din aplicația de menstruație

Privacy International, o organizație non-profit din Regatul Unit, a constatat în 2021 că 61% dintre cele 36 de aplicații de monitorizare a ciclului menstrual testate transferau automat date către terți.
Deși unele aplicații s-au îmbunătățit, există în continuare îngrijorări privind confidențialitatea utilizatorilor.
Un studiu din 2024 a arătat că aceste aplicații sunt utilizate în peste 112 țări. Într-o lume în care, potrivit Centre for Reproductive Rights (Centrul pentru Drepturi Reproductive), 40% dintre oameni trăiesc sub incidența unor legi restrictive privind avortul, experții sunt îngrijorați de modul în care aceste date ar putea fi utilizate și accesate de autoritățile legii.
„Datele menstruale pot fi transformate într-o armă”, spune cercetătoarea Lauren Hendry Parsons, de la Mozilla Foundation. „Ceea ce pare a fi un instrument pentru îngrijire personală poate deveni un instrument de supraveghere, de inducere a rușinii sau de vătămare.”
În 2019, în timpul primei administrații a președintelui Donald Trump, statul american Missouri a urmărit ciclurile menstruale ale pacientelor prin intermediul departamentului său de sănătate, într-o încercare de a investiga avorturi nereușite.
Aplicațiile de monitorizare ale ciclului menstrual au devenit omniprezente pentru persoanele care au menstruație, ajutându-le să își urmărească și să își gestioneze ciclul.
Ele pot oferi perspective cu privire la posibile probleme de sănătate, precum afecțiuni asociate cu cicluri neregulate, cum ar fi sindromul ovarelor polichistice.
Deși există aplicații pentru piețele locale, studiul a constatat că majoritatea țărilor folosesc aceleași aplicații.
„În unele țări, aceste informații sunt clasificate drept «wellness general» și nu drept date legate de sănătate”, a declarat pentru BBC dr. Stefanie Felsberger, cercetătoare în domeniul confidențialității la Centrul Minderoo de Tehnologie și Democrație din cadrul Universității Cambridge.
Ce poți face?
Experții recunosc că aplicațiile de monitorizare a ciclului menstrual pot fi utile pentru urmărirea informațiilor legate de sănătatea menstruală a unei persoane.
Dacă utilizatorii doresc să își protejeze datele, există câteva întrebări pe care le pot pune pentru a evalua nivelul de protecție a confidențialității oferit de aplicațiile de monitorizare a ciclului menstrual.
Sunt termenii de confidențialitate clari și ușor de înțeles?
Dr. Felsberger a declarat pentru BBC că, dacă o aplicație are condiții de confidențialitate clare și face eforturi pentru a le comunica utilizatorilor, acest lucru indică faptul că dezvoltatorii prioritizează confidențialitatea.
Îți criptează aplicația datele?
Dacă aplicația criptează informațiile utilizatorului, le transformă într-un nou cod secret. Acest lucru face mai dificilă decodificarea datelor de către persoane neautorizate.
Pune aplicația întrebări care nu sunt relevante pentru monitorizarea ciclului, cum ar fi adresa ta?
Dr. Felsberger și Parsons au indicat faptul că unele aplicații pun întrebări care nu sunt relevante pentru monitorizarea ciclului menstrual, aspect de care utilizatorii ar putea dori să țină cont. Informații care pot identifica o persoană, precum adresa utilizatorului, nu sunt necesare pentru înțelegerea ciclului menstrual.
Cum face bani aplicația – prin vânzarea datelor tale către comercianți?
Dr. Felsberger a declarat pentru BBC că modelul de afaceri al multora dintre aceste aplicații se bazează pe vânzarea sau partajarea datelor și informațiilor despre utilizatori către terți.
„Soluția nu este să renunți la aplicația de monitorizare”, a declarat dr. Felsberger pentru BBC.
„Soluția este să ceri mai mult de la aplicația ta și să te întrebi ce anume ești dispus să împărtășești.”
Sursa:
Tabu.RO