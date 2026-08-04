Moartea libidoului - și marea dezbatere despre dacă testosteronul poate ajuta la recăpătarea acestuia
Moartea libidoului - și marea dezbatere despre dacă testosteronul poate ajuta la recăpătarea acestuia
Apetitul sexual redus - poate să-l reînvie testosteronul?
În anii '90, Alan Reeves ținea spectacole în mod constant, dezbrăcându-se pe scenă în fața a mii de oameni ca membru al trupei The Dreamboys. Ajunsese atât de căutat încât a apărut, împreună cu trupa sa de dansatori, în filmul realizat de Spice Girls - Spice World.
Tânărul în vârstă de 24 de ani devenise, după cum singur recunoaște, un fel de „model pin-up”.
Dar după ce a împlinit 30 de ani, Reeves s-a confruntat cu o situație foarte diferită - avea o stare de spirit proastă mai tot timpul, iar libidoul aproape că-i dispăruse.
„Pur și simplu nu mă simțeam bine”, spune el.
Reeves, acum în vârstă de 52 de ani, spune că lipsa apetitului sexual a ajuns să aibă un impact negativ asupra relației sale de durată.
„La un moment dat, treceau câte trei, patru luni fără să facem sex. Pur și simplu nu eram interesat”, spune el.
„Unele cupluri ajung să se despartă din cauza asta.”
Acum antrenor de fitness și consilier de stil de viață în Londra, Reeves a început terapia cu testosteron (TRT) și spune că asta l-a ajutat să-și recapete libidoul, transformându-l „dintr-un bătrân morocănos” într-un bărbat cu energie ca la 20 de ani. Se simțea „pur și simplu fenomenal”, spune el.
Și femeile apelează la testosteron.
Rachel Mason, o bloggeriță în vârstă de 37 de ani care scrie despre menopauză, spune că hormonul a avut efecte „uimitoare” asupra nivelurilor sale de energie, concentrare și libido.
Rețetele pentru testosteron s-au tot înmulțit. Cele mai recente date de la autoritatea de afaceri a sistemului național de sănătate britanic (NHS), compilate de comisia de calitate a îngrijirii, arată că între 2021 și 2024 numărul prescrierilor a crescut cu 135%, potrivit BBC.
Această creștere are loc într-un moment în care apetitul sexual în Regatul Unit pare să fie în scădere. Conform sondajelor naționale privind atitudinile sexuale și stilurile de viață (Natsal), frecvența relațiilor sexuale a scăzut în mod constant. Sondajele Natsal chestionează peste 10.000 de persoane în fiecare deceniu, noile cifre urmând să fie publicate la sfârșitul acestui an.
În 1990, persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 44 de ani au declarat că fac sex în medie de cinci ori pe lună. În 2000, cifra raportată a fost de patru ori pe lună, iar în 2010 - deja de trei ori. Următoarele cifre vor fi comunicate la sfârșitul acestui an, dar se estimează că tendința de scădere va continua - deși nu este indicat un motiv anume pentru declin.
În acest context, ia amploare o dezbatere. Oare pot tratamentele cu testosteron să îmbunătățească libidoul sau, mai degrabă, noul interes pentru acest hormon ține de marketing și placebo?
Diminuarea apetitului sexual
Experiența lui Alan Reeves cu scăderea libidoului este doar un exemplu al unei tendințe despre care cercetătorii spun că devine din ce în ce mai frecventă.
„De-a lungul anilor, am observat o scădere la toate categoriile demografice”, spune Soazig Clifton, director academic al Natsal.
„Există mai puține cupluri care trăiesc împreună decât în anii '90, de exemplu, ceea ce ar putea explica scăderea apetitului sexual, dar chiar și atunci când ne-am uitat în mod specific la acest grup, am constatat o diminuare.”
De fapt, unele dintre cele mai abrupte scăderi ale frecvenței relațiilor sexuale au fost înregistrate în rândul cuplurilor mai în vârstă, căsătorite sau care trăiesc împreună.
Clifton spune că este dificil de stabilit în mod definitiv de ce pare să scadă apetitul sexual.
„Nicio informație pe care o avem până acum nu ne poate spune cu certitudine de ce, ca populație, nu mai întreținem relații sexuale atât de des”, spune ea.
Există mai multe studii care încearcă să deslușească motivul. Ele subliniază că lumea digitală în care trăim astăzi ar putea avea o influență semnificativă, pentru că este mai complicat să ne deconectăm, și, în același timp, avem mult mai multe opțiuni de activități.
Nivelurile noastre de stres sunt, de asemenea, în general mai ridicate decât erau în urmă cu 30 de ani, ceea ce poate fi un factor, spune dr. Ben Davis, medic de familie și terapeut sexual.
„Oamenii au atât de multe pe cap”, explică el, „există și tehnologia, evident, dar constatăm și o creștere a nivelului de stres, a depresiei și singurătății [...] toate acestea contribuie la reducerea și mai mare a apetitului sexual.”
Există și o altă explicație care a generat mult interes online și s-a transformat într-o mare afacere - faptul că nivelurile scăzute de testosteron ar putea avea un impact asupra apetitului sexual.
„Nivelurile de testosteron la bărbați sunt cu siguranță în scădere”, spune prof. Geoffrey Hackett, urolog consultant și membru al Societății Britanice pentru Medicina Sexuală (BSSM).
„Obezitatea, diabetul de tip 2, o viață sedentară - toate acestea reduc nivelul de testosteron. Iar scăderea nivelului de testosteron va avea un impact asupra apetitului sexual.”
Mai multe studii la scară largă din ultimii 20 de ani, care au măsurat nivelurile la bărbați, sugerează că cele de testosteron au scăzut. Dar Hackett subliniază că situația este nuanțată - un nivel scăzut de testosteron crește probabilitatea unui libido redus, dar acest lucru nu înseamnă că toți cei cu un nivel scăzut de testosteron vor avea un apetit sexual mic.
În ciuda acestei realități complexe, stațiile de metrou, stațiile de autobuz și rețelele de socializare sunt acum împânzite de reclame care proclamă: „Ai libido scăzut? Ceață cerebrală? Ești obosit? Este timpul să-ți verifici nivelul de testosteron! Bărbatul tău și-a pierdut energia? S-ar putea ca hormonii să fie de vină!”
Deci, poate terapia cu testosteron (TRT) rezolva problema unui libido scăzut?
Testosteronul „mi-a dat viața înapoi”
Melissa Green ia testosteron de aproape un an. Ea spune că nu numai că i-a redat „pofta de viață”, dar i-a și salvat căsnicia.
Femeia în vârstă de 43 de ani spune că apetitul ei sexual scăzut avea un impact considerabil asupra relației cu soțul ei.
Pentru simptomele legate de perimenopauză, medicul de familie îi prescrisese deja estrogen și progesteron prin terapia de substituție hormonală (HRT), dar Green spune că doctorul nu îi testase și nivelul de testosteron, considerând că nu are nevoie de acest hormon suplimentar.
Femeile produc cantități mici din acest hormon, iar NHS precizează că li se poate prescrie testosteron dacă suferă de tulburare de dorință sexuală hipoactivă, o situație în care apetitul lor sexual este foarte redus sau inexistent. Aceasta poate afecta femeile la orice vârstă, dar intervine cel mai adesea în anii din jurul intrării la menopauză.
În cele din urmă, Green a mers la o clinică privată, a făcut teste de sânge și i s-a spus că nivelul ei de testosteron era scăzut. După ce s-a întors cu rezultatele la medicul de familie, ea a primit rețetă NHS pentru testosteron și un mic supliment prin intermediul unei rețete private.
„Mi-am recăpătat viața. Din unele puncte de vedere, simt că m-am întors la vârsta de 20 de ani”, spune ea. „Am mai multă energie, mă simt mai vioaie, iar apetitul meu sexual a revenit”.
În timp ce unii sunt încântați de impactul testosteronului asupra libidoului, alții spun că acesta a generat și efecte mai puțin binevenite.
Cheryl O'Malley a luat testosteron timp de un an. Ea spune că, deși probabil a ajutat-o să-și recupereze din energia pierdută odată cu menopauza, i-a și amplificat prea mult apetitul sexual și a făcut-o să trăiască stări de furie intensă.
„Eram foarte excitată. Voiam să fac sex cu soțul meu, dar în același timp îl uram. Așa mi-am dat seama că nu eram într-o stare prea bună, știam că eu nu sunt așa, că mi-am pierdut controlul.”
Rachel Mason spune că, atunci când postează despre TRT, constată că „multe femei sunt foarte speriate de ideea de a începe să ia testosteron, se tem că vor deveni masculine, că le va crește părul facial, că se vor pierde pe ele însele.”
Mason spune că are acum o „zonă cu mai mult păr” la încheietura mâinii unde își aplică zilnic gelul cu testosteron, dar că beneficiile pe care le resimte merită.
Pe lângă creșterea părului de pe corp, TRT poate provoca o serie de alte efecte secundare. Pentru femei, cele mai frecvente dintre acestea sunt creșterea excesivă a părului, acneea și creșterea în greutate, care sunt de obicei reversibile după reducerea dozei sau întreruperea tratamentului. Alopecia și o voce mai gravă sunt simptome care apar rar în urma terapiei cu testosteron.
La bărbați, efectele secundare pot fi creșterea în greutate, erecții dureroase și prelungite, chelie de tip masculin și fluctuații în dispoziție. De asemenea, TRT poate duce la o producție mai scăzută de spermă, ceea ce poate afecta fertilitatea. Există tratamente care pot ajuta, dar este recomandată consultarea unui medic specialist.
„O sursă de făcut bani ușor”
Unii medici de familie și consultanți din cadrul NHS au declarat pentru BBC că multe clinici private au profituri mari vânzând TRT ca o soluție rapidă la o problemă complicată.
Dr. Paula Briggs, un consultant NHS în domeniul sănătății sexuale și reproductive, descrie acest lucru drept o ”sursă de făcut bani ușor” - oamenii ajung să plătească o mulțime de bani pentru ceva de care nu au neapărat nevoie.
„A scăpat de sub control”, spune ea. „Industria wellbeing a creat acest gol în piață și acum îl folosește în avantajul său. Este abuziv.”
Cu toate acestea, clinicile private susțin că îmbunătățesc viața oamenilor, oferind un serviciu pe care NHS nu reușește să îl acopere.
Jeff Foster, medic de familie la NHS și director medical la Voy, o clinică în valoare de mai multe milioane de lire sterline specializată în sănătatea bărbaților, spune că sectorul privat acoperă o lacună a sistemului de îngrijire.
„În prezent, NHS nu este pregătit să diagnosticheze sau să trateze miile de bărbați care ar putea suferi de testosteron scăzut.”
Michael Kocsis oferă TRT prin compania sa, Balance My Hormones, din 2016. Spune că cererile de tratament au crescut „exponențial” în ultimii ani.
Kocsis spune că unii dintre pacienții săi au făcut teste prin NHS și li s-a spus că nu au niveluri scăzute de testosteron, așa că au decis să meargă la privat.
„Doar pentru că nivelul lor de testosteron este puțin mai mare decât pragul stabilit de NHS, nu înseamnă că TRT nu îi poate ajuta.”
„Nu e o situație alb-negru, este mai nuanțat decât atât.”
La bărbați, testosteronul începe să scadă cu aproximativ 1% în fiecare an de la 30 la 40 de ani. Poziția NHS este că acest lucru face parte din procesul normal de îmbătrânire și este puțin probabil să afecteze libidoul.
Alan Reeves a primit inițial TRT prin NHS. Două teste au arătat niveluri de 10nmol/L (nanomoli pe litru) și 12nmol/L, și astfel a primit un tratament cu patru injecții, la interval de trei săptămâni. Dar după a patra doză, lui Reeves i s-a spus că nu mai poate continua, fără să i se dea „prea multe explicații”.
„Revenisem la punctul inițial”, explică el. „Atunci m-am decis să merg la privat”.
Deci, ce înseamnă un nivel sănătos de testosteron pentru bărbați? Acesta diferă de la organizație la organizație, și de la studiu la studiu.
BSSM, pe baza unor date din studii internaționale majore, sugerează că bărbații la care se găsește o valoare de mai puțin de 12nmol/L ar trebui să fie luați în considerare pentru TRT și vor prezenta probabil simptome de hipogonadism - o afecțiune în care testiculele nu produc suficiente cantități din acest hormon sexual vital.
Ghidul NHS diferă de la un trust la altul, dar afirmă că un bărbat cu niveluri sub 6-8nmol/L poate avea deficit de testosteron.
În cazul femeilor, testosteronul începe să scadă între 20 și 40 de ani, și se plafonează înainte de intrarea în menopauză. Este normal ca nivelurile să scadă, dar întrebarea este cât de mare este impactul acestei diminuări asupra apetitului sexual și a stării generale de bine.
Există teste disponibile, dar este dificil ca ele să ofere măsurători exacte deoarece, deși testosteronul este vital și pentru femei, cantitatea necesară este mult mai mică. Și chiar dacă este prescris, trebuie să fie cu utilizare neautorizată, deoarece în prezent nu există tratamente aprobate pentru femei, disponibile prin NHS.
Briggs este precaută cu privire la agitația din jurul TRT. Ea spune că a sesizat o creștere uriașă a numărului de pacienți care i-au spus că au nevoie de testosteron pentru că sunt într-o formă proastă și nu mai sunt interesați de sex.
„Ei îmi spun că s-au documentat. Cel mai adesea asta înseamnă că au văzut pe cineva pe rețelele sociale vorbind despre impactul pozitiv pe care tratamentul cu acest hormon l-a avut în viața lor. Doar pentru că funcționează pentru o celebritate nu înseamnă că funcționează în general pentru populație.”
Ea spune că medicii de familie din zona sa, Cheshire și Merseyside, sunt copleșiți cu cu solicitări de controale ale nivelului de testosteron. Sunt mulți, spune ea, care pleacă de la doctor cu o rețetă TRT, doar ca să revină peste câteva luni spunând că aproape că nu au simțit vreun impact.
Deși ajută unele persoane, spune ea, numărul celor care susțin că au nevoie de testosteron și care chiar vor simți beneficiile după tratament este mic. Dovezile clinice de până acum, atunci când vine vorba de femei, sugerează că TRT este eficient doar pentru tratarea celor care se află în postmenopauză și au un libido scăzut.
Briggs spune că publicitatea făcută de clinicile private a „dus la o situație exagerată”.
„Nu sunt împotriva TRT atunci când este necesar, sunt împotriva acestei promovări excesive.”
Medicul de familie Ben Davis avertizează, de asemenea, că TRT poate avea un efect placebo, ceea ce îi face uneori pe pacienți să ia și să plătească privat medicamente de care nu au nevoie.
Cheryl O'Malley a încetat să mai ia testosteron. Ea spune că furia intensă și apetitul sexual crescut pe care le-a resimțit pe durata tratamentului s-au diminuat, iar libidoul ei a revenit la un nivel confortabil pentru ea.
„Sunt așa de bucuroasă că m-am oprit”, spune ea.
„Nu e o soluție magică”
„Tratamentul le poate transforma viața unora”, spune Davis, dar adaugă că nu este vorba doar de accesul la medicamente.
„Medicii de familie nu au timp în general să discute cu un pacient despre ceea ce se află dincolo de apetitul sexual scăzut - poate e vorba de relația cu partenerul lor, poate de modul în care se văd pe ei înșiși, sau poate relațiile sexuale pe care le întrețin nu li se mai par interesante?”
El spune că există foarte mulți factori care contribuie la un libido scăzut, iar testosteronul nu este singurul răspuns.
Cu toate acestea, Alan Reeves urmează tratament cu testosteron de șapte ani, pe baza unei rețete prescrise de clinica privată Balance My Hormones. El spune că viața i s-a îmbunătățit în mod substanțial.
„Apetitul meu sexual a revenit atât de intens la început încât mi-am dorit să fac sex în fiecare noapte timp de zece nopți la rând. Dar lucrurile s-au mai calmat și acum sunt într-o stare mai echilibrată”.
Reeves crede totuși că nu este vorba de „o soluție magică” și că nu are rost să luați testosteron fără a face și alte schimbări de stil de viață.
Altfel, spune el, este ca și cum ai pune un motor Ferrari într-o „mașină decrepită”.
„Am mult mai multă încredere în mine acum...asta se datorează parțial testosteronului, parțial mie”.
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