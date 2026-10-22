Tabu - Știri de Ultimă Oră

Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Traian. Cum arată rochia de la cununie

Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Traian. Cum arată rochia de la cununie

PEOPLE

Cristina Bâtlan s-a căsătorit civil cu partenerul ei, Traian. Cei doi au spus „DA” joi, 5 noiembrie, la Starea Civilă din sectorul 1, în Piața Amzei, în prezența nașilor și a celor mai apropiați prieteni.

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