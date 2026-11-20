Scris de Andreea Damian Publicat: 20 nov. 2026, 10:40

Romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi”, scris de Tatiana Țîbuleac, tradus în engleză de Monica Cure pentru editura Deep Vellum, este nominalizat la prestigiosul premiu Dublin Literary Award, alături de alte 71 de romane traduse din 21 de limbi.

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