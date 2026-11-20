Romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi”, scris de Tatiana Țîbuleac, tradus în engleză de Monica Cure pentru editura Deep Vellum, este nominalizat la prestigiosul premiu Dublin Literary Award, alături de alte 71 de romane traduse din 21 de limbi.
Marele premiu are o valoare de 100 000 de euro. În 2024, Mircea Cărtărescu a câștigat premiul împreună cu traducătorul Sean Cotter, pentru romanul “Solenoid”.
Tatiana Țîbuleac este una dintre cele mai îndrăgite scriitoare de limbă română, în spațiul de limbă română – în România și Republica Moldova – dar și în alte țări. Primele ei două romane, „Vara în care mama a avut ochii verzi” și „Grădina de sticlă”, apărute la editura Cartier, sunt traduse, cu mult succes, în peste 20 de limbi. În 2025 Tatiana Țîbuleac a publicat încă un roman, „Când ești fericit, lovește primul”, tot la Cartier, care a primit Premiul Radio România Cultural pentru proză și Premiul „Observator Lyceum”.
Romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi” este scris la persoana întâi, din perspectiva unui narator masculin, Aleksy, mai întâi adolescent, apoi adult, și este portretul unei mame și al relației dure, complicate, tensionate dintre cei doi, în care își face loc, spre final și multă tandrețe și dragoste. Este și o poveste despre moarte și cum ne raportăm la moartea celor apropiați și cum schimbă perspectiva morții relațiile.