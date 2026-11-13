Ce facem în acest weekend în București
Concert
Weekendul 13–15 noiembrie aduce în București o ofertă culturală variată, de la un spectacol de teatru din Peru și concerte internaționale la Ateneul Român până la expoziții dedicate lui Constantin Brâncuși și artei japoneze. Pentru cei care preferă experiențele gastronomice sau activitățile în familie, sunt pregătite festivaluri culinare, ateliere pentru copii și evenimente cu acces gratuit. Am selectat câteva dintre cele mai interesante propuneri pentru acest sfârșit de săptămână.
Târgul Colecționarilor de Machete și Jucării e în weekend
Pe 14 și 15 noiembrie va avea loc Târgul de Colecționarilor de Machete și Jucării la Veranda Mall. Se va desfășura sâmbătă în intervalul 10:00 – 20:00 și duminică în intervalul 10:00 – 19:00. Se va ține la parterul mall-ului, la intrarea dinspre Starbucks, iar intrarea este gratuită.
Bucureștenii și nu numai vor găsi aici:
Machete auto, moto, avioane și multe alte modele pentru colecționari
Diorame realizate manual de membri ai comunității
Jucării, figurine și alte obiecte de colecție pentru toate gusturile
Idei de cadouri
Evenimentul este pentru toate vârstele. Sunt invitați să participe atât copiii, părinții, colecționarii și toți cei curioși să descopere această lume sunt bineveniți.
Sectorul 1 în mișcare, împreună
Sâmbăta aceasta, de la ora 13:00, Gașca Zurli și Primăria Sectorului 1 ne invită la plimbare prin Parcul Herăstrău. Evenimentul se numește „Sectorul 1 în mișcare, împreună!”, iar provocarea este ca participanții să parcurgă 10.000 de pași pe jos.
Bucureștenii de toate vârstele sunt așteptați la ieșirea în parc, unde provocarea este să parcurgă 10.000 de pași. Drumul va fi presărat cu jocuri, dansuri și activități facilitate de cei din Gașca Zurli. Plecarea va fi la ora 13:00, însă kitul de participare se ridică începând cu ora 10:00.
Participarea este gratuită, iar înscrierile se fac online, AICI. Kitul conține șapcă, tricou și borsetă.
Piața Urbană 6
Între 13 și 15 noiembrie, în Drumul Taberei, în incinta Magic Summer Waves, va avea loc Piața Urbană 6. Timp de 3 zile, de la ora 16:00, bucureștenii vor putea veni să încerce mâncăruri delicioase de la food truck-uri, să asculte muzică live sau să-i aducă pe cei mici la joacă.
Live, de la 16:00, în fiecare zi, vor cânta:
Vineri, 13 noiembrie: Anastasia
Sâmbătă, 14 noiembrie: Laurențiu Ștefan Stoica
Duminică, 15 noiembrie: Tami.
De asemenea, vor fi și DJ seturi, animație gratuită pentru copii și un spațiu interior încălzit pentru ateliere.
Încep tururile de Crăciun la Muzeul Copiilor
Muzeul Copiilor a anunțat începerea sezonului de tururi tematice. Între 14 noiembrie și 23 decembrie, cei mici sunt așteptați la trei spații amenajate în decorurile unor povești distincte, precum și un atelier de gătit turtă dulce.
Începând din 14 noiembrie 2026, porțile către magia sărbătorilor se deschid din nou, iar în spatele acestora vă așteaptă 4 spații de poveste, pline de surprize, aventuri și experiențe interactiv-educative pentru întreaga familie!, debutează anunțul celor de la Muzeul Copiilor.
Festival Haiducesc
Bucureștenii și nu numai vor putea participa la o nouă ediție a Festivalului Haiducesc. Anul acesta, evenimentul este programat pentru perioada 13 – 15 noiembrie, în Parcul IOR.
Tarabele și activitățile de la Festivalul Haiducesc vor fi în zona Glob – Calul Titanilor. Intrarea este liberă.
Vernisajul „Vederi din Natură”
Vernisajul „Vederi din Natură”, organizat de Asociația Parcul Natural București, poate fi vizitat până duminică, 15 noiembrie. Pe lângă expoziția foto, participanții se pot înscrie și la trei evenimente conexe.
Evenimentul are loc la Galeria BAF de pe Strada Piața Amzei.
Asociația Parcul Natural București a publicat programul în care cei interesați pot veni să viziteze vernisajul „Vederi din Natură”:
Vineri – Duminică, orele 11:00-19:00;
Marți – Joi, orele 15:00-19:00.
Pe 15 noiembrie, începând cu ora 15:00, oamenii sunt așteptați la finisajul expoziției. Tot atunci se va lansa și cel mai nou număr din Revista Arhitectura, despre parcuri și spațiile verzi urbane.
Spectacole de operă și teatru
Vineri, 13 noiembrie
„Proștii”, Teatrul Amzei, ora 18:00
„OAMENI, LOCURI, LUCRURI”, Teatrul Mic – Sala Atelier, ora 18:30
„MICI CRIME CONJUGALE”, Teatrul Mic – Sala Studio (Gabroveni 57), ora 19:00
„20 de ani în Siberia”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Atelier, ora 19:00
„COLIBRI” de Garret Jon Groenveld, Teatrul de Artă București, ora 19:00
„Micul Prinț – spectacol pentru oameni mari”, Sala Dalles, ora 19:00
„Reuniune”, Teatrul Bulandra – Sala Liviu Ciulei, ora 19:00
„Clara Haskil. Preludiu și fugă”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Pictura, ora 19:00
„Colecționarul”, Teatrul În Culise, ora 19:00
„Magda by Gianina” (de Gianina Cărbunariu), Teatrul Masca, ora 19:00
„SEARA HORROR | VINERI, 13”, FF Theatre, ora 19:00
„Inmortalidad. Teatru poetic cu Magda Catone și Maxim Belciug”, Teatrul Infinit, ora 19:00
„Dezbracă-te, vreau să-ţi vorbesc!”, Teatrul Elisabeta, ora 19:00
„Marile speranțe”, Teatrul Excelsior, ora 19:00
„Spaime” (Festivalul Iridescent), Centrul Național al Dansului București, ora 19:30
„Tata e în Atlantida”, Teatrul Actorilor, ora 19:30
„E adevărat, e adevărat, e adevărat”, Teatrul Act, ora 19:30
„1 plus 1 = 3”, Teatrul Coquette București, ora 19:30
„Hoțul de inimi”, Teatrul Roșu, ora 19:30
„Lapte Negru”, Teatrul Nottara, ora 00:00
„Sonată de toamnă”, Teatrul Nottara, ora 00:00
Sâmbătă, 14 noiembrie
„Lapte Negru”, Teatrul Nottara, ora 00:00
„Sonată de toamnă”, Teatrul Nottara, ora 00:00
„Prostia Omenească”, Teatrul Coquette București, ora 11:00
„Marile speranțe”, Teatrul Excelsior, ora 15:00
„Divorțul anului”, Sala Gloria, ora 16:00
„Scapă-mă de nevastă-mea!”, Teatrul În Culise, ora 16:00
„Bărbați care salvează femei”, Teatrul Roșu, ora 16:30
„Fluturii sunt liberi”, Teatrul Amzei, ora 18:00
„A naibii Pălărie”, Improteca, ora 18:00
„Un gelos întors pe dos”, Teatrul Elisabeta, ora 18:00
„Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, Teatrul Mic București, ora 19:00
„Livada de vișini”, Teatrul Național Ion Luca Caragiale – Sala Studio, ora 19:00
„Preferatul lui Dumnezeu”, FF Theatre, ora 19:00
„Lapte negru”, Teatrul Nottara – Sala Horia Lovinescu, ora 19:00
„ANTICLIMAX”, Teatrul Dramaturgilor Români, ora 19:00
„El Rincón de los Muertos (The Corner of the Dead)” – Stagiunea Internațională de Teatru ARCUB 2026, ArCuB, ora 19:00
„Trei frați pătați”, Teatrul Metronom, ora 19:00
„fort/da”, POINT, ora 19:00
„Tata e în Atlantida”, Teatrul Actorilor, ora 19:00
„Noroc să ai” (de Cosmin Stănilă, regia Adina Lazăr), Teatrul Masca, ora 19:00
„Meșteșugul Vieții”, Teatrul Bulandra, ora 19:00
„Renăscut – Căile vieții lui August Strindberg și Carl Ludwig Schleich”, Teatrul Infinit, ora 19:00
„Eu te cred, da’… tu mă minți”, Sala Gloria, ora 19:30
„Jocuri de putere”, Teatrul Roșu, ora 19:30
„DUMNEZEUL DE A DOUA ZI”, Teatrul Metropolis, ora 19:30
„COCK”, Teatrul Stela Popescu, ora 20:00
„COCK”, Teatrul Mic București, ora 20:00
„Switch & Change – Long-Form Improv Comedy by Neverending Improv”, Improteca, ora 20:00
„Nopți albe” – dramatizare după nuvela lui F. M. Dostoievski, Teatrul În Culise, ora 20:00
„Acest loc blestemat”, Centrul de Teatru Educațional Replika, ora 20:00
„Anatomia unui Nu”, Teatrul Amzei, ora 20:30
Duminică, 15 noiembrie
Lapte Negru – Teatrul Nottara, ora 00:00
Lapte negru – Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu, ora 12:00
Bărbații la 40, femeile la 43 – Teatrul Metronom, ora 12:00
Cerere în căsătorie – Sala Gloria, ora 16:00
Iubitule, hai să renovăm! – Improteca, ora 18:00
Bărbatul perfect defect – Teatrul Roșu, ora 18:00
Revizorul de Nikolai Gogol – Teatrul Mic, Sala Studio (Gabroveni 57), ora 18:30
Frumos e în septembrie la Veneția – Teatrul Național „Ion Luca Caragiale”, Sala „Ion Caramitru”, ora 19:00
Livada de vișini – Teatrul Național „Ion Luca Caragiale”, Sala Studio, ora 19:00
Bigamul… după 20 de ani – Teatrul Mic București, ora 19:00
Odată am ucis o vrabie – Teatrul Dramaturgilor Români, ora 19:00
El Rincón de los Muertos (The Corner of the Dead) – ARCUB, ora 19:00
Jocuri în curtea din spate – Teatrul Actorilor, ora 19:00
Rave de Ravel de Andrea Gavriliu – Teatrul Masca, ora 19:00
Extraordinară viață | 9G la TNB – Teatrul Național „Ion Luca Caragiale”, ora 19:00
„ALO, PROVINCIA!” – spectacol de revistă – Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, ora 19:00
Portugalia – Teatrul Bulandra, ora 19:00
Marile speranțe – Teatrul Excelsior, ora 19:00
Unde sunt bărbații?! – Teatrul În Culise, ora 19:00
Casă, Dulce Haos – Teatrul Infinit, ora 19:30
Tavanul de sticlă – FF Theatre, ora 20:00
Păpădii și veronici – Centrul de Teatru Educațional Replika, ora 20:00
Concerte
Vineri, 13 noiembrie
The L!VEing Room, The L!VEing Room, ora 00:00
Karaoke Show cu Fadia, Terasa Florilor, ora 18:00
Concert simfonic, Ateneul Român, ora 19:00
A.L.T. Trio • Sunday Jazz, Green Hours Jazz Cafe, ora 19:00
„Wagner și Enescu – Simfonia 3”, Sala Radio București, ora 19:00
Vorga + Sidious + Dimholt Live, Encore Club, ora 19:00
Romanian Youth Jazz Orchestra – Focus On Trumpets, Goethe Institut București, ora 19:00
Seară lăutărească, La Mama – Clubul Țăranului Român, ora 19:00
Concert simfonic: Dirijor Kaspar Zehnder | Solist Aurélien Pascal, Filarmonica George Enescu, ora 19:00
LIVE: Ștefan Stoianovici Trio w. Liviu Mărculescu (Special Guest) | Seria Deconectat #471, Uzina Coffee, ora 19:30
L!VEing Room #22: Răzvan Trifan – An 80’s Groove Story (vol. 2), The L!VEing Room, ora 20:00
AIR LINES & MIDPOINT — rock la unteatru, UnTeatru, ora 20:00
Georgiana Lobonț & Orchestra live, Berăria H, ora 20:00
Sebastian Mihai Quintet – THE SOUND OF AUTUMN, JazzBook, ora 20:30
Evenin’ Jazz, Restaurant Elisabeta, ora 21:00
Florin Ristei, 14thLANE, ora 21:30
ABBA Tribute Band REVIVAL (UK), Hard Rock Cafe, ora 21:30
SHY FX & RAGE, Club Guesthouse, ora 23:00
Resurface Tour — Breathelast și N.O.R., Encore Club, ora 00:00
Concert aniversar byron 20 de ani – Idolescență, Quantic Pub, ora 00:00
Sâmbătă, 14 noiembrie
Resurface Tour — Breathelast și N.O.R., Encore Club, ora 00:00
Concert aniversar byron 20 de ani – Idolescență, Quantic Pub, ora 00:00
The L!VEing Room, The L!VEing Room, ora 00:00
„Clasic e fantastic. Muzica Lumii”, Ateneul Român, ora 11:00
Concert aniversar byron 20 de ani – Idolescență, Quantic Pub, ora 19:00
Concert Trupa Victoria: (des)Cântece, Terasa Florilor, ora 19:00
GINIA acustic • voce și chitară, Londohome, ora 19:00
Maria Rosetti. Scrisori pe note de jazz / Alma Nicole, Asociația HEARTH – Casa Kerim București, ora 19:00
NIȘTE BĂIEȚI – aniversare 20 de ani, Expirat Halele Carol, ora 19:00 (evenimentul apare în lista-sursă și la ora 20:00)
L!VEing Room #23: Garota de Ipanema – Brazilian Moods, The L!VEing Room, ora 20:00
Edward Maya – Hyperborea, Sala Radio București, ora 20:00
Mozart Group, Ateneul Român, ora 20:00
Marcian Petrescu & Trenul de Noapte – Concert Extraordinar „NUANȚE DE BLUES”, The Pub – Universității, ora 20:00
Vali Vijelie și orchestra, Berăria H, ora 21:00
80’s FEVER – Andreea Crepcia & ZUM MUSIC Band, Restaurant Elisabeta, ora 21:00
Jazzy Jo, 14thLANE, ora 21:30
Luis Gabriel x Princess Club București, Princess Club, ora 22:00
Duminică, 15 noiembrie
Ocru – Acolo unde | Live – The Coffee Shop Constituției, ora 17:00
From a Quiet Place – JazzBook, ora 18:00
TREI PARALE | Cântări din veacul al XIX-lea – Green Hours Jazz Cafe, ora 19:00
Warblade + Synapse Burnout Live – Encore Club, ora 19:00
Concert Rondo Veneziano – Ateneul Român, ora 20:00
Conway the Machine – 10 Years Reject 2 Tour – Quantic Pub, ora 20:00
House of Jade – Wayne Shoster’s Music – JazzBook, ora 20:00
Concert Bosquito – Hard Rock Cafe, ora 21:00
Urmărește știrile Tabu și pe Google News