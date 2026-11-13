Ce facem în acest weekend în București

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 nov. 2026, 09:21

Weekendul 13–15 noiembrie aduce în București o ofertă culturală variată, de la un spectacol de teatru din Peru și concerte internaționale la Ateneul Român până la expoziții dedicate lui Constantin Brâncuși și artei japoneze. Pentru cei care preferă experiențele gastronomice sau activitățile în familie, sunt pregătite festivaluri culinare, ateliere pentru copii și evenimente cu acces gratuit. Am selectat câteva dintre cele mai interesante propuneri pentru acest sfârșit de săptămână.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre evenimente culturalespectacoleconcerteteatru