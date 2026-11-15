„Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Scris de Andreea Damian Publicat: 15 nov. 2026, 10:36

Pelicula „Fjord”, realizată de Cristian Mungiu, a obținut cinci nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film, care se va desfășura pe 16 ianuarie 2027, la Atena.

Distribuie articolul