„Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, a primit cinci nominalizări la Premiile Academiei Europene de Film

Pelicula „Fjord”, realizată de Cristian Mungiu, a obținut cinci nominalizări la cea de-a 39-a ediție a Premiilor Academiei Europene de Film, care se va desfășura pe 16 ianuarie 2027, la Atena.
Conform informațiilor transmise de Agerpres, filmul concurează la categoria Cel mai bun film european. Cristian Mungiu este nominalizat pentru regie și scenarist, în timp ce actorii principali din distribuție, Sebastian Stan și Renate Reinsve, sunt propuși pentru premiile celei mai bune interpretări masculine, respectiv feminine.
„Fjord” a fost prezentat în aproximativ 50 de festivaluri de film. Pe 28 noiembrie 2026, pelicula va fi proiectată în cadrul evenimentului Around the World in 14 Films de la Berlin, care adună 14 producții premiate la marile festivaluri internaționale.
În aceeași lună, filmul a câștigat Premiul Publicului la Jakarta World Cinema, singura distincție acordată în cadrul acelui festival.
Potrivit unui comunicat al companiei Voodoo Films, regizorul se află în prezent în Statele Unite ale Americii pentru a promova „Fjord” ca propunere oficială a României la Premiile Academiei Americane de Film (Oscar).
Contextul nominalizărilor actorilor
Sebastian Stan a fost, de asemenea, nominalizat la Oscar pentru rolul său din „The Apprentice”, în care interpretează un tânăr Donald Trump. Renate Reinsve a primit o nominalizare similară pentru interpretarea din „Sentimental Value”, regizată de Joachim Trier.
La ultima ediție a premiilor americane, statuetele pentru cele mai bune interpretări au fost câștigate de Adrien Brody și Jesse Buckley. Totuși, filmul „Sentimental Value” a obținut Oscarul pentru cel mai bun film străin.
Până în prezent, singurul film românesc care a primit o nominalizare la Oscar a fost „Colectiv”, regizat de Alexander Nanau. La ediția din 2021, acesta a fost propus în categoriile de film internațional și film documentar.