Prețul ridicol la care este evaluată o pictură de Nicolae Grigorescu. Cum explică proprietarul valoarea de numai 3,50 lei

Un tablou realizat de pictorul Nicolae Grigorescu, aflat în patrimoniul Muzeului de Artă din Ploiești, figurează în inventarul instituției cu o valoare de numai 3,50 lei.
Valoarea contabilă a lucrării este mult sub cea a altor picturi semnate de Nicolae Grigorescu, cea mai scumpă fiind evaluată la 868.000 de lei.
Conducerea muzeului explică această situație prin evaluările efectuate în perioada comunistă, care nu au fost actualizate din cauza lipsei fondurilor necesare.
„Nu e singurul tablou care are valoare de câțiva lei. Este efectul comunismului. În inventar, sumele trecute erau foarte mici și abia după 2000, când s a adoptat legea patrimoniului, au apărut condiții de evaluare”, a transmis Florin Sicoe, directorul Muzeului Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, potrivit TVR Info.
Muzeul din Ploiești dispune de un depozit modern pentru conservarea tablourilor, însă conducerea instituției susține că bugetul disponibil nu permite realizarea expertizelor necesare actualizării valorilor.
Președintele Consiliului Județean Prahova, Vlad Dumitrescu, a explicat că ultimele evaluări au fost efectuate în 2017.
„Ultimele evaluări au fost făcute în 2017, iar acum CJ și UAT- urile nu au avut o perioada bună financiar și ne-am îndreptat spre alte probleme, de aceea nu am mai demarat acțiuni de evaluare. Când vom avea buget, vom demara o operațiune de evaluare a tablourilor”, a transmis Vlad Dumitrescu.
Potrivit directorului muzeului, costurile unei expertize pot reprezenta între 5% și 10% din valoarea lucrării evaluate.
„Costă o astfel de expertiză între 5 și 10 % din valoarea lucrărilor. La un Grigorescu de 400.000 de euro suma de expertiză este între 20 și 40.000 de euro”, a explicat Florin Sicoe.