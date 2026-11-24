Simona Halep a transmis un mesaj de solidaritate după incendiul de la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate.
Incendiul puternic izbucnit la Hotelul Alpin din Poiana Brașov a stârnit numeroase reacții, iar printre cei care au transmis mesaje de solidaritate se numără și Simona Halep. Fosta campioană la tenis și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate și a transmis un gând de susținere persoanelor afectate, dar și pompierilor care au intervenit pentru stingerea flăcărilor.
Mesajul a fost publicat pe contul său de Instagram, după ce incendiul izbucnit în seara zilei de 22 noiembrie a provocat pagube importante hotelului din stațiunea montană.
Ce mesaj a transmis Simona Halep după incendiul de la Hotel Alpin
Simona Halep a descris Hotelul Alpin drept un loc emblematic pentru Poiana Brașov și a spus că vestea incendiului a întristat-o profund.
„Mă întristează profund incendiul de la Hotel Alpin, un loc emblematic și atât de îndrăgit în Poiana Brașov. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați și sper din suflet ca toată lumea să fie în siguranță.
Tot respectul și aprecierea mea pentru pompierii care luptă de atâtea ore cu flăcările”, a transmis fosta jucătoare de tenis într-o postare publicată pe Instagram.
Mesajul sportivei a venit în contextul unei intervenții dificile, desfășurate pe parcursul mai multor ore, pentru limitarea și stingerea incendiului.
Hotelul Simonei Halep se află în apropierea clădirii afectate
Incendiul de la Hotelul Alpin a atras atenția și prin faptul că imobilul se află în apropierea hotelului deținut de Simona Halep în Poiana Brașov.
Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, distanța dintre cele două proprietăți este de aproximativ 400 de metri. Fosta campioană este, așadar, legată și prin propria activitate din stațiune de zona în care s-a produs incidentul.
Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate după izbucnirea incendiului
Focul a izbucnit duminică seară, 22 noiembrie, la Hotelul Alpin din Poiana Brașov. Flăcările s-au extins la nivelul mansardei, acoperișului și fațadei, iar intervenția pompierilor a fost îngreunată de configurația construcției și de accesul dificil la focarele ascunse.
Aproximativ 150 de persoane au fost evacuate din clădire. Din fericire, nu au fost raportate victime.
La intervenție au participat echipaje de pompieri din mai multe județe, iar autoritățile au suplimentat resursele pentru asigurarea necesarului de apă și pentru identificarea tuturor focarelor.
Incendiul nu s-a manifestat ulterior cu flacără deschisă, însă pompierii au continuat verificările și operațiunile pentru eliminarea eventualelor focare ascunse. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită în urma cercetărilor de specialitate.