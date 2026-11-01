A murit un cântăreț care a fost la Eurovision

Cântărețul și compozitorul irlandez Eddie Friel, care a concurat la Eurovision 1995 cu piesa „Dreamin’”, a murit la vârsta de 64 de ani. Artistul locuia în Innsbruck, Austria, și suferea de o boală incurabilă.
Eddie Friel, născut în Belfast și crescut în Donegal, a reprezentat Irlanda la Concursul Muzical Eurovision din 1995. Artistul a încetat din viață la vârsta de 64 de ani, potrivit presei internaționale, suferind de o boală incurabilă. În ultimii ani, Friel locuia în Innsbruck, Austria.
În martie 1995, Friel a câștigat selecția națională irlandeză, organizată la Opera din Cork. Piesa „Dreamin’”, compusă de Richard Abbott și Barry Woods, l-a impus pe artist în fața a opt concurenți, selecția fiind făcută de zece jurii regionale.
La ediția Eurovision desfășurată la Point Theatre din Dublin, Friel a ocupat locul 14. Rezultatul a pus capăt seriei de trei ani consecutive în care Irlanda câștigase concursul internațional de muzică.
Cariera muzicală a lui Eddie Friel a început în 1986, când a lucrat ca profesor de muzică. După un an, a renunțat la catedră pentru a se concentra pe interpretare și compoziție. A cântat în baruri și localuri din toată Irlanda, iar proiectele sale l-au dus ulterior în Canada și în alte țări europene.
În anii ’90, artistul a fost un oaspete obișnuit al scenelor din Irlanda de Nord. A lucrat ca pianist în turnee alături de Van Morrison și a contribuit la albumul dublu „Hymns to the Silence”, lansat în 1991. Pe acest disc, Friel a cântat la pian, orgă și sintetizator, inclusiv în piesele „I’m Not Feeling It Anymore”, „I Can’t Stop Loving You” și „Green Mansions”. A împărțit partitura de orgă cu Georgie Fame în piesa care dă titlul albumului și a cântat la sintetizator în „Be Thou My Vision”, alături de The Chieftains.
După participarea la Eurovision, Friel a continuat să lanseze piese sub propriul nume și a susținut concerte live după mutarea în Austria. Printre alte activități profesionale s-au numărat regia muzicală la Belfast Arts Theatre și aranjamentele pentru o companie de balet scoțiană.