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A murit un cântăreț care a fost la Eurovision

Sursa foto - Pixabay

Sursa foto - Pixabay

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat1 nov. 2026, 11:06
Sursăcancan

Cântărețul și compozitorul irlandez Eddie Friel, care a concurat la Eurovision 1995 cu piesa „Dreamin’”, a murit la vârsta de 64 de ani. Artistul locuia în Innsbruck, Austria, și suferea de o boală incurabilă.

Eddie Friel, născut în Belfast și crescut în Donegal, a reprezentat Irlanda la Concursul Muzical Eurovision din 1995. Artistul a încetat din viață la vârsta de 64 de ani, potrivit presei internaționale, suferind de o boală incurabilă. În ultimii ani, Friel locuia în Innsbruck, Austria.

Eddie va fi regretat și amintit cu drag de către surorile sale, cumnații, nepoatele, nepoții, rudele apropiate și prieteni. Fie ca sufletul său blând să se odihnească în pace.

a transmis familia artistului Familia lui Eddie Friel

În martie 1995, Friel a câștigat selecția națională irlandeză, organizată la Opera din Cork. Piesa „Dreamin’”, compusă de Richard Abbott și Barry Woods, l-a impus pe artist în fața a opt concurenți, selecția fiind făcută de zece jurii regionale.

La ediția Eurovision desfășurată la Point Theatre din Dublin, Friel a ocupat locul 14. Rezultatul a pus capăt seriei de trei ani consecutive în care Irlanda câștigase concursul internațional de muzică.

Cariera muzicală a lui Eddie Friel a început în 1986, când a lucrat ca profesor de muzică. După un an, a renunțat la catedră pentru a se concentra pe interpretare și compoziție. A cântat în baruri și localuri din toată Irlanda, iar proiectele sale l-au dus ulterior în Canada și în alte țări europene.

În anii ’90, artistul a fost un oaspete obișnuit al scenelor din Irlanda de Nord. A lucrat ca pianist în turnee alături de Van Morrison și a contribuit la albumul dublu „Hymns to the Silence”, lansat în 1991. Pe acest disc, Friel a cântat la pian, orgă și sintetizator, inclusiv în piesele „I’m Not Feeling It Anymore”, „I Can’t Stop Loving You” și „Green Mansions”. A împărțit partitura de orgă cu Georgie Fame în piesa care dă titlul albumului și a cântat la sintetizator în „Be Thou My Vision”, alături de The Chieftains.

După participarea la Eurovision, Friel a continuat să lanseze piese sub propriul nume și a susținut concerte live după mutarea în Austria. Printre alte activități profesionale s-au numărat regia muzicală la Belfast Arts Theatre și aranjamentele pentru o companie de balet scoțiană.

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