A murit un cântăreț care a fost la Eurovision

Publicat 1 nov. 2026, 11:06 Sursă cancan

Cântărețul și compozitorul irlandez Eddie Friel, care a concurat la Eurovision 1995 cu piesa „Dreamin’”, a murit la vârsta de 64 de ani. Artistul locuia în Innsbruck, Austria, și suferea de o boală incurabilă.

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