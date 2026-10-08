Podcasturile REALITATEA – Ceva-n PLUS. Tania Turtureanu, în premieră la Realitatea Plus: „Să învățăm să ne ascultăm și să avem încredere în noi”

Tania Turtureanu este invitata unui nou episod al podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS, difuzat în premieră la Realitatea Plus. Artista vorbește deschis despre familie, despre valorile pe care își dorește să le transmită copiilor și despre importanța încrederii în propria persoană.
Întrebată care este cel mai prețios sfat pe care l-ar da copiilor săi, Tania Turtureanu a pus pe primul loc capacitatea de a se asculta și de a avea încredere în propriile forțe.
„Să învățăm să ne ascultăm, să avem încredere în noi, asta cred că e cel mai important”, a spus Tania Turtureanu.
Mesajul artistei pune accent pe două valori esențiale în dezvoltarea personală: ascultarea propriilor nevoi și încrederea în propriile alegeri. Un principiu pe care Tania Turtureanu îl consideră important nu doar pentru copii, ci pentru fiecare dintre noi.
Mai multe detalii despre povestea, experiențele și perspectiva artistei pot fi urmărite în cadrul podcastului REALITATEA – Ceva-n PLUS.
Episodul integral poate fi urmărit pe realitatea.net, vineri, 9 octombrie, de la ora 15:00.