Kate Middleton, un nou omagiu adus Prințesei Diana

Kate Middleton i-a adus un omagiu regretatei sale soacre, Prințesa Diana, în timpul participării la ceremonia națională de comemorare a eroilor de război, cunoscută drept Remembrance Sunday, organizată la monumentul Cenotaph din Londra.
Duminică, 8 noiembrie, Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, s-a alăturat membrilor familiei regale britanice, inclusiv Reginei Camilla, la ceremonia anuală care are loc întotdeauna în al doilea weekend din noiembrie și îi comemorează pe cei din Regatul Unit și din țările Commonwealth-ului care și-au pierdut viața în războaie, potrivit People.
În memoria Prințesei Diana, care a murit în 1997, Kate și-a accesorizat ținuta complet neagră cu o pereche de cercei cu perle Collingwood, pe care Diana îi primise drept cadou de nuntă și care fac acum parte din colecția Prințesei de Wales.
De asemenea, Kate a purtat o broșă cu trei maci roșii, despre care se crede că îi comemorează pe cei trei frați ai străbunicii sale, Olive Middleton, care au luptat și au murit în Primul Război Mondial.
Simbolul macului roșu, despre care se crede că își are originea în poemul „In Flanders Fields”, scris de John McCrae, este folosit din 1921 pentru comemorarea militarilor care și-au pierdut viața în războaie. În Regatul Unit, broșele cu maci sunt vândute de organizația Royal British Legion pentru a strânge fonduri destinate veteranilor.