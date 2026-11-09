Kate Middleton, un nou omagiu adus Prințesei Diana

Scris de Andreea Damian Publicat: 9 nov. 2026, 14:26

Kate Middleton i-a adus un omagiu regretatei sale soacre, Prințesa Diana, în timpul participării la ceremonia națională de comemorare a eroilor de război, cunoscută drept Remembrance Sunday, organizată la monumentul Cenotaph din Londra.

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