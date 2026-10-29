Ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere a fost închisă. Ce a stabilit poliția
Hayden Panettiere / Profimedia
Poliția din Greenville a închis ancheta privind moartea actriței Hayden Panettiere. Raportul medicului legist a stabilit că decesul a fost accidental.
Poliția din Greenville, statul american Carolina de Sud, a anunțat încheierea anchetei privind moartea actriței Hayden Panettiere. Concluzia autorităților este că decesul, produs în luna august, a fost accidental, în urma efectelor toxice ale mai multor substanțe, printre care fentanilul.
Actrița, cunoscută pentru rolurile din serialele „Heroes” și „Nashville”, avea 36 de ani. Ea a fost găsită fără reacție într-un apartament din Greenville, pe 16 august 2026, iar echipajele medicale nu au reușit să o resusciteze.
Poliția a încheiat investigația privind moartea lui Hayden Panettiere
Departamentul de Poliție din Greenville a precizat că decizia de a închide cazul se bazează pe concluziile medicului legist și pe rezultatele investigației desfășurate de autorități.
Potrivit comunicatului oficial, moartea actriței a fost clasificată drept accidentală, iar ancheta poliției locale a fost încheiată.
Anterior, autoritățile anunțaseră că primele verificări nu indicau semne de intervenție criminală sau alte circumstanțe suspecte. Totuși, ancheta a continuat până la clarificarea împrejurărilor decesului.
Închiderea investigației poliției locale nu înseamnă neapărat că toate verificările posibile ale altor instituții au fost finalizate. La momentul anunțului, nu era clar dacă autoritățile federale americane mai desfășurau o investigație separată.
Raportul toxicologic a identificat mai multe substanțe
Cauza decesului fusese stabilită anterior de Biroul Medicului Legist din comitatul Greenville. Raportul toxicologic a indicat efectele toxice ale mai multor substanțe, inclusiv fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol și quetiapină.
Alprazolamul este un medicament utilizat pentru tratarea anumitor tulburări de anxietate, cunoscut și sub denumirea comercială Xanax. Metocarbamolul este un relaxant muscular, iar quetiapina este un medicament utilizat în tratamentul unor afecțiuni psihice.
Medicul legist a clasificat decesul drept accidental. De asemenea, autopsia nu a identificat traumatisme care să fi contribuit la moartea actriței.
Cine se afla în apartament în momentul decesului
Potrivit documentelor poliției citate de presa americană, Brian Hickerson, fostul partener al actriței, și fratele acestuia se aflau în apartament în momentul în care au intervenit echipajele de urgență.
Cei doi ar fi fost prezenți la locuință atunci când a fost solicitat ajutorul medical. Până la anunțarea închiderii anchetei de către poliția locală, autoritățile nu comunicaseră punerea lor sub acuzare în legătură cu moartea actriței.
În paralel, fostul logodnic al lui Hayden Panettiere, fostul campion mondial la box Wladimir Klitschko, a solicitat măsuri legale pentru protejarea patrimoniului acesteia în beneficiul fiicei lor, Kaya, în vârstă de 11 ani. Instanța din California i-a acordat autoritate temporară în acest scop, potrivit relatărilor din presa americană.
Aceste demersuri privind patrimoniul reprezintă un aspect separat de concluzia poliției locale asupra cauzei decesului.
Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”
Hayden Panettiere a devenit cunoscută la nivel internațional prin rolul Claire Bennet din serialul „Heroes”. Ulterior, a interpretat-o pe Juliette Barnes în drama muzicală „Nashville”, prestație pentru care a primit nominalizări la Globurile de Aur.
Actrița a apărut și în seria de filme „Scream”, construindu-și o carieră atât în televiziune, cât și în cinematografie.
De-a lungul timpului, Panettiere a vorbit public despre dificultățile personale cu care s-a confruntat, inclusiv dependența de alcool și opioide, precum și depresia postpartum. Experiențele sale au fost abordate și în volumul autobiografic „This Is Me: A Reckoning”, publicat în 2026.
Moartea actriței, la doar 36 de ani, a stârnit reacții în industria divertismentului și în rândul admiratorilor săi. În urma concluziilor medicului legist și a investigației poliției din Greenville, decesul a fost clasificat drept accidental, iar ancheta locală a fost închisă.
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