Publicat 29 nov. 2026, 10:13 Sursă digi24

Potrivit presei britanice, prințul Harry și regele Charles al III-lea s-au întâlnit pe 17 octombrie la reședința Balmoral din Scoția. Este prima vizită privată a ducelui de Sussex în Marea Britanie după august.

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