Potrivit presei britanice, prințul Harry și regele Charles al III-lea s-au întâlnit pe 17 octombrie la reședința Balmoral din Scoția. Este prima vizită privată a ducelui de Sussex în Marea Britanie după august.
Discuția dintre tată și fiu a avut loc la Birkhall, proprietate privată situată pe domeniul regal Balmoral. La momentul întâlnirii, regina Camilla se afla la Royal Ascot pentru un eveniment oficial, astfel că nu a fost prezentă.
Informația a fost publicată de presa britanică, iar detaliile conversației rămân necunoscute. O sursă citată de The Sun a declarat că există dorința de a menține o relație bună între cei doi. Meghan Markle, precum și copiii cuplului, Archie și Lilibet, nu au participat la întâlnire.
Contextul relației dintre prinț și familie
Ultima întrevedere publică dintre Charles și Harry a avut loc în luna iulie, la reședința Highgrove. Atunci, regele și regina Camilla i-au primit pe ducele și ducesa de Sussex, alături de cei doi copii. A fost prima întâlnire a suveranului cu nepoții săi după 2022.
Relația dintre prințul Harry și familia regală britanică este tensionată de mai mulți ani. În 2020, Harry și Meghan au renunțat la rolurile de membri activi ai familiei regale și s-au mutat în Statele Unite.
Într-un interviu acordat revistei GQ în luna octombrie, prințul Harry a vorbit despre dorința de reconciliere cu familia sa. Acesta a spus că, în contextul problemelor din lume, împăcarea este cel mai important lucru.
O eventuală apropiere nu implică automat revenirea ducilor de Sussex la îndatoririle oficiale ale familiei regale.