Apple pregătește lansări importante la începutul lui 2027. Noi modele iPhone, iPad și MacBook, printre noutăți
Apple pregătește lansări importante
Apple pregătește noi lansări în februarie-martie 2027: iPhone 18, iPhone 18e, iPad Air cu OLED și MacBook Neo cu procesor A19 Pro.
Apple pregătește o serie de lansări importante pentru primele luni ale anului 2027. Compania americană ar urma să prezinte mai multe produse noi din gamele iPhone, iPad și MacBook, într-un calendar de lansări care ar putea începe încă din luna februarie.
Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, preluate de News.ro, producătorul american intenționează să lanseze, în perioada februarie-martie 2027, noile modele iPhone 18 și iPhone 18e, o versiune actualizată a tabletei iPad și o nouă generație iPad Air.
Tot în această perioadă este așteptată și o versiune îmbunătățită a laptopului MacBook Neo, care ar urma să beneficieze de un procesor mai performant și de mai multă memorie RAM.
iPhone 18 și iPhone 18e, printre primele lansări Apple din 2027
Una dintre principalele noutăți pregătite de Apple pentru începutul anului viitor este reprezentată de noile smartphone-uri iPhone 18 și iPhone 18e.
Cele două modele ar urma să fie prezentate în primele luni ale anului 2027, într-o strategie prin care compania își distribuie lansările de produse pe parcursul anului.
Deocamdată, Apple nu a confirmat oficial calendarul de lansare și nici specificațiile complete ale viitoarelor telefoane.
iPad Air ar putea primi pentru prima dată un ecran OLED
O altă schimbare importantă vizează gama de tablete iPad Air. Noua generație ar urma să fie prima din această serie echipată cu un ecran OLED.
Tehnologia OLED permite obținerea unor contraste mai puternice, a unor nuanțe de negru mai profunde și a unei redări mai bune a culorilor comparativ cu ecranele LCD.
Apple pregătește, de asemenea, o versiune actualizată a tabletei iPad standard, care ar urma să fie lansată în aceeași perioadă.
MacBook Neo ar putea primi procesor A19 Pro și 12 GB RAM
Apple pregătește și o actualizare pentru laptopul MacBook Neo, model care ar urma să primească un procesor A19 Pro, în locul actualului cip A18 Pro.
O altă schimbare importantă ar fi creșterea memoriei RAM de la 8 GB la 12 GB.
Potrivit informațiilor publicate de Bloomberg, compania americană ar intenționa să lanseze anual noi versiuni ale acestui laptop, ceea ce ar indica o strategie de actualizare regulată a gamei.
MacBook Neo a fost introdus inițial la un preț de 600 de dolari, însă ulterior costul a fost majorat. În prezent, modelul pornește de la aproximativ 700 de dolari.
iPhone Air 2 și noul iPad Pro, așteptate până la jumătatea anului 2027
Planurile Apple pentru anul viitor nu se limitează la lansările din februarie și martie.
Până la jumătatea lui 2027, compania ar urma să prezinte și a doua generație a telefonului iPhone Air, alături de o nouă versiune a tabletei iPad Pro.
Astfel, producătorul american pregătește o perioadă aglomerată din punct de vedere al lansărilor hardware, cu actualizări pentru mai multe dintre cele mai importante categorii de produse.
Produsele Apple s-ar putea scumpi din nou în 2027
Noile lansări vin după un an în care Apple a majorat prețurile pentru mai multe dintre produsele sale. În aceste condiții, există posibilitatea ca și dispozitivele programate pentru primul trimestru din 2027 să fie comercializate la prețuri mai mari.
Deocamdată, compania nu a anunțat tarifele pentru viitoarele modele iPhone, iPad și MacBook.
Pentru utilizatori, următoarele luni ar putea aduce atât îmbunătățiri hardware importante, cât și noi ajustări de preț, în funcție de configurațiile și piețele pe care vor fi comercializate produsele.
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