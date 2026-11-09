Premieră în Biserica Ortodoxă Română! Cine este preotul născut în China, hirotonit la Cluj-Napoca
Premieră în Biserica Ortodoxă Română
Dionisie Kenan Wang, născut în China și format în Brazilia, a fost hirotonit preot ortodox la Cluj-Napoca. Unde va sluji și care este povestea sa.
Moment cu o semnificație aparte pentru Biserica Ortodoxă Română. Dionisie Kenan Wang, un teolog și istoric născut în China, a fost hirotonit preot la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Acesta este primul cetățean de origine chineză care primește în România harul preoției ortodoxe. Povestea sa este una impresionantă, desfășurată pe trei continente și marcată de întâlnirea cu credința ortodoxă.
Cine este Dionisie Kenan Wang, preotul de origine chineză hirotonit în România
Hirotonirea lui Dionisie Kenan Wang a avut loc duminică, 8 noiembrie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, în ziua în care Biserica Ortodoxă îi sărbătorește pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil.
Informația a fost făcută publică de Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, care a evidențiat caracterul deosebit al acestui eveniment pentru comunitatea ortodoxă din România.
Parcursul noului preot este unul internațional. Dionisie Kenan Wang s-a născut în China, însă copilăria și-a petrecut-o în Brazilia, unde a crescut și și-a început formarea intelectuală.
Ulterior, a venit în România, unde a urmat studii universitare în domeniul istoriei și teologiei ortodoxe, la Universitatea din București. Apropierea de Ortodoxie s-a produs în urma unui proces personal de căutare spirituală și aprofundare intelectuală.
Unde va sluji primul preot ortodox de origine chineză
După hirotonire, Dionisie Kenan Wang își va desfășura activitatea pastorală la Cluj-Napoca, în cadrul unei misiuni ortodoxe dedicate comunităților de imigranți din România.
Noul preot va sluji la Biserica „Schimbarea la Față”, situată pe Bulevardul Eroilor, nr. 24-26, din municipiul Cluj-Napoca.
Programul liturgic va include slujbe în fiecare duminică și în zilele de sărbătoare. Un aspect important este că acestea vor fi oficiate atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a facilita participarea credincioșilor din diferite comunități internaționale.
Activitatea misionară nu se va limita însă la serviciile religioase. Sunt prevăzute și întâlniri cu caracter cultural și spiritual, cateheze și conferințe, prin care se urmărește apropierea persoanelor venite din alte țări de Biserica Ortodoxă.
De ce a ales numele Dionisie și ce semnificație are acesta
Numele Dionisie are o semnificație specială pentru noul preot și este legat de parcursul său intelectual și spiritual.
Potrivit explicațiilor oferite de Vasile Bănescu, alegerea trimite la Dionisie Areopagitul, intelectualul atenian care a ajuns la creștinism după ce a ascultat propovăduirea apostolului Pavel.
Povestea acestuia este evocată în Faptele Apostolilor și reprezintă un reper pentru cei care descoperă credința creștină prin intermediul reflecției și al căutării intelectuale.
Vasile Bănescu a remarcat și dimensiunea multiculturală a poveștii lui Kenan Wang, rezumată printr-o formulă sugestivă: trei continente, trei culturi și o singură credință.
Hirotonirea sa la Cluj-Napoca reprezintă astfel un moment deosebit pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru misiunea acesteia în rândul comunităților internaționale din România.
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