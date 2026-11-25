Scris de Andreea Damian Publicat: 25 nov. 2026, 11:53

Studiile sugerează că persoanele care citesc cărți în mod regulat ar putea trăi mai mult decât cele care nu o fac. Cititul poate reduce stresul, poate încuraja atenția conștientă și poate oferi o modalitate de a susține bunăstarea emoțională.

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