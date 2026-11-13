OMS vrea să folosească ceasuri inteligente pentru a afla cât de mult se mișcă populația

Creșterea popularității acestei tehnologii la nivel mondial a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să lanseze o consultare internațională pentru a defini ce caracteristici trebuie să îndeplinească aceste dispozitive, inclusiv ceasuri inteligente, dispozitive de urmărire a activității și alți senzori concepuți pentru a măsura activitatea fizică și comportamentul sedentar al populației.
Potrivit organizației, această tehnologie poate juca un rol important în monitorizarea obiceiurilor de activitate fizică ale populației. Cu toate acestea, utilizarea sa în monitorizarea de rutină a sănătății publice rămâne limitată , în special în țările cu venituri mici și medii.
Prin urmare, OMS dorește să stabilească criterii tehnice comune și să creeze o fișă tehnică - pe care o numește profilul produsului țintă - pentru a ghida producătorii, cercetătorii și administrațiile cu privire la ce variabile ar trebui să măsoare aceste dispozitive, cu ce precizie și în ce condiții.
Ce caracteristici ar trebui să aibă aceste dispozitive?
Realitatea este că majoritatea persoanelor care utilizează aceste dispozitive o fac în scopuri personale, iar informațiile pe care le generează nu sunt de obicei încorporate în sistemele de supraveghere a sănătății publice. În acest sens, consultarea OMS solicită opiniile diferitelor părți interesate cu privire la mai multe aspecte:
Necesitatea strategică a unui Program de Cooperare Tehnologică al OMS și rolul organizației în acest domeniu.
Domeniul de aplicare propus și utilizarea preconizată a acestei fișe tehnice.
Specificațiile minime și îmbunătățite propuse pentru dispozitive.
Provocările de implementare asociate cu adoptarea dispozitivelor purtabile pentru monitorizarea stării de sănătate a populației.
Priorități pentru implementarea viitoare și sprijin analitic din partea OMS.
Utilitatea, aplicabilitatea și fezabilitatea practică a acestei fișe tehnice.
Cine poate răspunde la această consultare publică?
Organizația încurajează participarea persoanelor și entităților cu cunoștințe, experiență sau interes în acest domeniu, inclusiv:
Autoritățile naționale de sănătate.
Institutele de sănătate publică, oficiile naționale de statistică și cei responsabili de programele de supraveghere.
Cercetătorii care lucrează la măsurarea activității fizice și a comportamentului sedentar
Producători de dispozitive portabile, dezvoltatori de tehnologie și software.
Organizații de elaborare a standardelor, organisme de reglementare și entități de evaluare a conformității.
Parteneri de dezvoltare și agenții de finanțare.
Organizații ale societății civile.
Alți actori implicați în supravegherea sănătății publice, elaborarea sau implementarea politicilor.
Termenul limită pentru completarea sondajului este 6 decembrie 2026, ora 12:00.
Pericolul unui stil de viață sedentar
Această inițiativă își propune să stabilească o foaie de parcurs comună privind modul în care aceste dispozitive ar trebui să măsoare timpul petrecut de o persoană pentru activitate fizică și cât timp petrece pe scaun sau inactiv. Intenția este ca datele obținute să fie fiabile și comparabile, astfel încât să poată fi utilizate pentru a înțelege obiceiurile de mișcare ale populației și pentru a fundamenta politicile de sănătate publică.
În cele din urmă, OMS dorește să profite de oportunitate și ca ceasurile inteligente să treacă de la a fi instrumente pentru uz individual la instrumente de măsurare a stării de sănătate a populației .