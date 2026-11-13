OMS vrea să folosească ceasuri inteligente pentru a afla cât de mult se mișcă populația

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 nov. 2026, 10:07

Creșterea popularității acestei tehnologii la nivel mondial a determinat Organizația Mondială a Sănătății (OMS) să lanseze o consultare internațională pentru a defini ce caracteristici trebuie să îndeplinească aceste dispozitive, inclusiv ceasuri inteligente, dispozitive de urmărire a activității și alți senzori concepuți pentru a măsura activitatea fizică și comportamentul sedentar al populației.

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