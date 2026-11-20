Scris de Andreea Damian Publicat: 20 nov. 2026, 09:12

Transformările prin care trece organismul unei femei atunci când devine mamă nu se limitează la schimbările fizice și hormonale. Maternitatea declanșează o reorganizare profundă a creierului, iar unele dintre aceste modificări pot fi observate mult timp după nașterea copilului.

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