Transformările prin care trece organismul unei femei atunci când devine mamă nu se limitează la schimbările fizice și hormonale. Maternitatea declanșează o reorganizare profundă a creierului, iar unele dintre aceste modificări pot fi observate mult timp după nașterea copilului.
În 2016, o echipă internațională de cercetători, din care a făcut parte și specialista în neuroștiințe Susana Carmona, a publicat în revista Nature Neuroscience rezultatele unei cercetări care demonstra că sarcina modifică semnificativ structura creierului.
Analizele efectuate cu ajutorul imaginilor de rezonanță magnetică au evidențiat reducerea volumului de substanță cenușie în anumite regiuni implicate în înțelegerea comportamentului și a emoțiilor celorlalți.
Cercetările efectuate ulterior au arătat că anumite regiuni cerebrale își reduc volumul în timpul sarcinii și îl recuperează parțial după naștere, pe fondul fluctuațiilor hormonale.
Rezultatele preliminare sugerează că unele transformări ar putea persista chiar și câteva decenii.
De ce unele femei au probleme de memorie după ce devin mame
Numeroase femei spun că, în timpul sarcinii sau după naștere, uită mai ușor anumite lucruri, întâmpină dificultăți de concentrare sau au senzația că nu mai au aceeași claritate mentală.
Fenomenul este cunoscut popular sub denumirea de „momnesia”.
Până în prezent, cercetările nu au demonstrat că modificările structurale respective determină deteriorarea capacităților cognitive.
Lipsa somnului, responsabilitățile suplimentare și solicitările fizice și psihice asociate maternității se numără printre posibilele explicații ale acestor dificultăți.
Mai mult, unele cercetări au asociat transformările cerebrale mai ample cu o stare de bine mai bună și cu dezvoltarea legăturii afective dintre mamă și nou-născut
Transformările prin care trece organismul unei femei atunci când devine mamă nu se limitează la schimbările fizice și hormonale. Maternitatea declanșează o reorganizare profundă a creierului, iar unele dintre aceste modificări pot fi observate mult timp după nașterea copilului.