Procesul de îmbătrânire nu urmează același tipar la bărbați și femei, arată un nou studiu realizat de cercetătorii de la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota. Publicată pe 11 noiembrie 2026 în revista științifică Aging, cercetarea demonstrează că sexul biologic influențează semnificativ momentul și severitatea declinului fizic și metabolic, o descoperire esențială pentru modul în care vor fi testate viitoarele terapii anti-îmbătrânire.
De ce au ales cercetătorii șobolanii în locul șoarecilor
Îmbătrânirea afectează simultan mai multe sisteme ale organismului, reducând forța fizică, alterând metabolismul și crescând vulnerabilitatea la boli. Scopul medicinei moderne nu este doar prelungirea vieții, ci extinderea duratei de sănătate — perioada în care organismul rămâne funcțional și ferit de afecțiuni majore.
Deși majoritatea experimentelor din acest domeniu folosesc șoareci, echipa condusă de dr. Abhishek Chandra și dr. Robert J. Pignolo a optat pentru șobolani din rasa Brown-Norway. Aceștia prezintă avantaje fiziologice și comportamentale care fac ca rezultatele să fie mai relevante pentru biologia umană. Cercetătorii au evaluat masculi și femele în trei etape distincte ale vieții — la 6, 17 și 27 de luni — analizând performanța fizică, gradul de fragilitate, metabolismul, structura osoasă și markerii îmbătrânirii celulare.
Principalele diferențe între masculi și femele
Deși ambele sexe au înregistrat un declin odată cu înaintarea în vârstă, evoluția a fost inegală:
Fragilitate instalată mai rapid la masculi: Masculii au prezentat o creștere semnificativă a fragilității încă de la vârsta de 17 luni, în timp ce la femele aceste semne au apărut mult mai târziu.
Dereglări metabolice inegale: Masculii în vârstă au acumulat mai multă grăsime corporală și și-au pierdut toleranța la glucoză (un indicator al riscului de diabet). În schimb, toleranța la glucoză a femelelor a rămas aproape neschimbată.
Diferențe la nivel celular și muscular: Forța de prindere și markerii senescenței celulare — celule îmbătrânite care afectează țesuturile din jur — au evoluat diferit în funcție de sex.
În același timp, anumite efecte ale trecerii timpului au lovit în mod egal ambele sexe: scăderea rezistenței la efort (măsurată pe banda de alergare), deteriorarea structurii osoase și creșterea rigidității vasculare.
Impactul asupra viitoarelor tratamente și limitele studiului
Autorii subliniază că ignorarea sexului biologic în studiile preclinice poate duce la concluzii eronate privind eficiența unui tratament.
Datele noastre oferă indicatori de durată a stării de sănătate legați de vârstă ca referință pentru studiile genetice sau farmacologice privind îmbătrânirea la șobolani”, explică autorii în lucrare.
Cercetătorii atrag însă atenția asupra a două limite importante: studiul a fost unul transversal (a comparat grupuri diferite de animale la vârste diferite, fără a urmări aceiași indivizi pe tot parcursul vieții), iar rezultatele obținute pe această rasă de șobolani nu pot fi extrapolate automat la oameni. Următorul pas va fi testarea modului în care acești parametri răspund la intervenții terapeutice concrete.