Scris de Andreea Damian Publicat: 26 nov. 2026, 09:49

Procesul de îmbătrânire nu urmează același tipar la bărbați și femei, arată un nou studiu realizat de cercetătorii de la Clinica Mayo din Rochester, Minnesota. Publicată pe 11 noiembrie 2026 în revista științifică Aging, cercetarea demonstrează că sexul biologic influențează semnificativ momentul și severitatea declinului fizic și metabolic, o descoperire esențială pentru modul în care vor fi testate viitoarele terapii anti-îmbătrânire.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre imbatranireimbatranirea biologica