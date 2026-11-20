Anca Serea nu exclude posibilitatea de a deveni din nou mamă și a vorbit deschis despre cum își imaginează următorii ani alături de cei dragi.
Anca Serea este mamă a șase copii: David și Sarah din relația cu regretatul om de afaceri Filip Poplingher, iar alături de artistul Adrian Sînă, cu care s-a căsătorit în 2015, îi are pe Noah, Ava, Moise și Leah.
Vedeta mărturisește că își dorește în continuare un bebeluș și lasă deschisă posibilitatea de a deveni din nou mamă. De asemenea, spune că așteaptă cu nerăbdare și momentul în care va fi bunică, însă, până atunci, pentru a-și alina dorul de un copil mic în casă, a ales să adopte un cățeluș.
„De-abia aștept să fiu bunică, că mămică nu știu ce să zic, că dacă se poate întâmpla, dar bunică da. Dacă ar fi să fiu eu mămică, Doamne ajută, îți dai seama, da, totul e posibil. Mă gândesc, încă îmi doresc, chiar îmi doresc un bebeluș în viața noastră și acum, să mă ierte cei care ne urmăresc că îndrăznesc să fac această comparație, dar, de dorul copilului mic și al cuiva căruia să îi ofer în continuare dragostea mea, ne-am luat un cățeluș.
Copiii își doreau de foarte, foarte mult timp un cățeluș, un animăluț de companie. Și noi am cochetat foarte mult timp cu această idee, dar, pentru că aveam deja două pisicuțe în casă, salvate de pe stradă de copii, am zis: Măi, mamă, noi suntem mulți deja, unde să….
Și l-am luat pe numitul Crispy, care, nu pot să spun, doarme între mine și Adi. Adică este… N-aș fi gândit, dar n-aș fi gândit. Copiii l-au botezat, de la Crispy Strip, să-ți dai seama, și arată ca un crispy, e maro așa și blănos”, a spus Anca Serea pentru Spynews.ro.
Soția lui Adi Sînă mărturisește că s-a atașat profund de câinele său, Crispy, pe care îl ia cu ea aproape peste tot. „E foarte drăguț, adică m-am luptat eu cu ei ani de zile să zic că nu mai luăm niciun animăluț și acum sunt atât de fericită. Merge cu mine peste tot, dacă îți vine să crezi, sunt ca băbuțele alea, știi, când le vezi cu câinele, așa sunt și eu cu câinele. Da, mi-e drag rău de tot. Avem grijă, să știi că nu-l lăsăm niciodată nesupravegheat. E un mare, mare chin, deci nu-l lăsăm niciodată singur. E greu cu el”, a mai declarat Anca Serea.