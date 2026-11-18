David Beckham cere 41 de milioane de dolari de la compania Coty după ce parfumurile sale au ajuns să fie vândute în benzinării și magazine discount.
Compania lui David Beckham, DB Ventures, a dat în judecată grupul german Coty la Curtea Supremă din New York și solicită despăgubiri de cel puțin 41 de milioane de dolari. Procesul vizează presupusa încălcare a contractului de licențiere pentru parfumurile și produsele de îngrijire personală comercializate sub numele fostului fotbalist.
În plângere, DB Ventures susține că parfumurile Beckham, promovate ca produse de lux și rafinament, au fost găsite la vânzare într-o benzinărie, într-un coș cu produse ieftine, precum și în magazine de tip discount, inclusiv lanțul britanic Poundland. Compania afirmă că distribuirea la prețuri foarte mici a afectat imaginea brandului și l-a asociat cu produse de calitate inferioară.
Printre produsele vizate se numără parfumurile din gamele Classic și Instinct, precum și apele de toaletă Intimately și Exquisite Leather. DB Ventures acuză Coty că a permis comercializarea acestora în canale de vânzare care nu corespund poziționării brandului.
Coty a cerut respingerea procesului, argumentând că instanțele din New York nu au competență în acest caz. Compania susține, de asemenea, că acțiunea ar urmări ieșirea anticipată din contract și transferarea acordurilor către Interparfums. Coty respinge acuzațiile și afirmă că nu va face alte comentarii cât timp litigiul este în desfășurare.