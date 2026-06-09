FASHION

Ce să porți într-o zi ploioasă când vrei totuși o ținută reușită și să rămâi și uscată

Ce să porți într-o zi ploioasă când vrei totuși o ținută reușită și să rămâi și uscată

Era inteligenței artificiale în modă: schimburi de fețe și clone digitale

Era inteligenței artificiale în modă: schimburi de fețe și clone digitale

Moda se reinventează, dar revine la fiecare două decenii

Moda se reinventează, dar revine la fiecare două decenii

Ca să te îmbraci bine, cheia nu este să cumperi haine noi, ci să știi să te joci cu proporțiile și volumele

Ca să te îmbraci bine, cheia nu este să cumperi haine noi, ci să știi să te joci cu proporțiile și volumele

Capsule wardrobe de toamnă: 10 piese vestimentare și 3 tipuri de botine pentru zeci de combinații

Capsule wardrobe de toamnă: 10 piese vestimentare și 3 tipuri de botine pentru zeci de combinații

Victoria’s Secret Fashion Show a revenit pe podium

Victoria’s Secret Fashion Show a revenit pe podium

Kylie Jenner a debutat la Victoria's Secret Fashion Show cu un sutien de 50 mil. $

Kylie Jenner a debutat la Victoria's Secret Fashion Show cu un sutien de 50 mil. $

În era AI, moda încearcă, din nou, să ne stârnească dorința

În era AI, moda încearcă, din nou, să ne stârnească dorința

Cel mai tânăr manechin de la Paris Fashion Week este o argeșeancă de 8 ani

Cel mai tânăr manechin de la Paris Fashion Week este o argeșeancă de 8 ani

Zara și controversa costumului de Halloween care seamănă cu uniforma din lagărele de concentrare

Zara și controversa costumului de Halloween care seamănă cu uniforma din lagărele de concentrare

Tendințele majore de culoare pentru toamna aceasta

Tendințele majore de culoare pentru toamna aceasta

Nadia Comăneci, pe catwalk lângă Turnul Eiffel în timpul Fashion Week

Nadia Comăneci, pe catwalk lângă Turnul Eiffel în timpul Fashion Week

Jennifer Lopez mizează pe elementele de bază și strălucește la Săptămâna Modei de la Milano cu un look uimitor, foarte ușor de reprodus

Jennifer Lopez mizează pe elementele de bază și strălucește la Săptămâna Modei de la Milano cu un look uimitor, foarte ușor de reprodus

Moda Toamnă/Iarnă 2026: Când țesăturile „moi” ocupă un loc central

Moda Toamnă/Iarnă 2026: Când țesăturile „moi” ocupă un loc central

Cum să alcătuiești o ținută stratificată pentru o zi caldă de toamnă

Cum să alcătuiești o ținută stratificată pentru o zi caldă de toamnă

Celebra „rochie a răzbunării” purtată de Prințesa Diana este scoasă la licitație. Suma uriașă estimată

Celebra „rochie a răzbunării” purtată de Prințesa Diana este scoasă la licitație. Suma uriașă estimată

6 tendințe cheie în modă pentru toamna anului 2026

6 tendințe cheie în modă pentru toamna anului 2026

Tendințele din 2026 pe care le vom purta și anul viitor

Tendințele din 2026 pe care le vom purta și anul viitor

Glamourul de covor roșu devine accesibil. H&M anunță o nouă colaborare de designer cu Elie Saab

Glamourul de covor roșu devine accesibil. H&M anunță o nouă colaborare de designer cu Elie Saab

Khamrah Lattafa în sezonul rece: de ce parfumul se potrivește perfect toamna și iarna

Khamrah Lattafa în sezonul rece: de ce parfumul se potrivește perfect toamna și iarna

Tenniscore | Cum purtăm trendul sport-chic toamna aceasta

Tenniscore | Cum purtăm trendul sport-chic toamna aceasta

Opt din zece români preferă haine de brand din outlet

Opt din zece români preferă haine de brand din outlet

Shein intră pe bursă, deși evaluarea i s-a prăbușit cu 70% în patru ani

Shein intră pe bursă, deși evaluarea i s-a prăbușit cu 70% în patru ani

Ținutele de top ale actriței Zendaya sunt o lecție de măiestrie în materie de modă tematică

Ținutele de top ale actriței Zendaya sunt o lecție de măiestrie în materie de modă tematică

John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met

John Galliano primește prima mare retrospectivă la The Met

Șlapii, noul articol esențial în garderoba bărbatului contemporan

Șlapii, noul articol esențial în garderoba bărbatului contemporan

Skinny jeans și talia joasă revin în toamna 2026

Skinny jeans și talia joasă revin în toamna 2026

Renașterea genților maxi | De ce moda spune adio mini-poșetelor

Renașterea genților maxi | De ce moda spune adio mini-poșetelor

Războiul Generației Șosetelor: De ce Generația Z consideră gleznele goale „moartea modei”

Războiul Generației Șosetelor: De ce Generația Z consideră gleznele goale „moartea modei”

Moda de lux este sub presiune, deoarece UE interzice distrugerea hainelor nevândute

Moda de lux este sub presiune, deoarece UE interzice distrugerea hainelor nevândute

Dansatorii Shakirei la finala Cupei Mondiale 2026, îmbrăcați de un designer român

Dansatorii Shakirei la finala Cupei Mondiale 2026, îmbrăcați de un designer român

De ce să speli hainele noi înainte de prima purtare

De ce să speli hainele noi înainte de prima purtare

Confruntare de stil în „Odiseea”: Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway și Lupita Nyong'o transformă turneul promoțional în propriul podium de modă

Confruntare de stil în „Odiseea”: Zendaya, Charlize Theron, Anne Hathaway și Lupita Nyong'o transformă turneul promoțional în propriul podium de modă

DADCORE | Ținutele inspirate de tați vor face ca vara să se simtă ca o briză

DADCORE | Ținutele inspirate de tați vor face ca vara să se simtă ca o briză

Rochia de vară perfectă există – tu încă n-ai găsit-o?

Rochia de vară perfectă există – tu încă n-ai găsit-o?

UAD Fashion 2026. O nouă generație de creatori de modă a debutat pe podium la Cluj

UAD Fashion 2026. O nouă generație de creatori de modă a debutat pe podium la Cluj

Medievalcore | Tendința este pură evadare din tradiție

Medievalcore | Tendința este pură evadare din tradiție

Moda și canicula |  Marile branduri din fashion caută soluții anti-încălzire

Moda și canicula |  Marile branduri din fashion caută soluții anti-încălzire

Garderoba pentru festivaluri de vară 2026

Garderoba pentru festivaluri de vară 2026

Broșe, ace și eșarfe din pene: vara viitoare, bărbații vor fi mai împodobiți decât femeile

Broșe, ace și eșarfe din pene: vara viitoare, bărbații vor fi mai împodobiți decât femeile

Ținute cu blugi mom fit: cum să porți cel mai popular model al momentului

Ținute cu blugi mom fit: cum să porți cel mai popular model al momentului

De la circ la podium: cum a cucerit „clovnul glam” spiritul modei

De la circ la podium: cum a cucerit „clovnul glam” spiritul modei

Euro summer | Cea mai bună garderobă estivală, inspirată de cele mai șic destinații ale modei

Euro summer | Cea mai bună garderobă estivală, inspirată de cele mai șic destinații ale modei

Workleisure | Munca remote a schimbat stilul vestimentar pentru totdeauna

Workleisure | Munca remote a schimbat stilul vestimentar pentru totdeauna

Roboții umanoizi și modelele au împărțit podiumul la o prezentare de modă din Seul

Roboții umanoizi și modelele au împărțit podiumul la o prezentare de modă din Seul

De ce inul e cel mai bun material pentru vară - tendințe 2026

De ce inul e cel mai bun material pentru vară - tendințe 2026

Cupa Mondială de Fotbal 2026: Ce branduri de modă vor îmbrăca echipele naționale?

Cupa Mondială de Fotbal 2026: Ce branduri de modă vor îmbrăca echipele naționale?

Stilul care schimbă orice ținută: încălțămintea care aduce echilibru și versatilitate

Stilul care schimbă orice ținută: încălțămintea care aduce echilibru și versatilitate

Aceste culori vor domina vara anului 2026: cu ce să porți galben, maro sau albastru?

Aceste culori vor domina vara anului 2026: cu ce să porți galben, maro sau albastru?

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