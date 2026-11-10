Ce să porți cu skinny jeans? Încă nu s-au demodat!
Skinny jeans
Blugii mulați au revenit, iar această tendință – care în trecut stârnea opinii împărțite – se bucură acum de susținerea vedetelor și chiar a membrilor familiilor regale.
Adoptă această piesă vestimentară versatilă, ideală pentru toamnă, combinând blugii mulați cu un cardigan confortabil sau cu un pulover elegant cu guler înalt.
Adoptă stilul franțuzesc purtând o cămașă clasică alături de blugi. Pentru un look mai jucăuș, mizează pe un ansamblu „denim pe denim”.
La fel ca balerinii și curelele cu ținte, blugii mulați („skinny”) au revenit în tendințele specifice generației Zillennial, redevenind o piesă de bază în garderobă.
Modelul Miranda Kerr a făcut o alegere îndrăzneață, purtând blugi mulați în plină vară la turneul French Open, în luna iunie. La rândul ei, Kate Middleton și-a oferit „aprobarea regală” pentru acest tip de denim care îmbrățișează silueta, purtându-l în timpul unei ieșiri în Scoția, în septembrie.
Vedetele și pasionatele de modă stradală susțin cu entuziasm revenirea acestui stil – care, în trecut, a stârnit opinii împărțite – și, din fericire, ne arată cum să-i purtăm și în alte moduri, dincolo de clasica combinație cu pulover băgat în pantaloni și cizme.
Blugii mulați sunt surprinzător de versatili. Secretul pentru a-i purta cu succes stă în alegerea părții de sus potrivite. Un pulover tricotat, supradimensionat, oferă un plus de confort și creează un contrast șic cu croiala strâmtă a blugilor. O altă opțiune este cămașa cu nasturi – un element nelipsit din garderoba franțuzoaicelor pentru un aspect impecabil și rafinat (o alegere susținută, de altfel, și de Katie Holmes).
De asemenea, poți crea un efect de alungire a siluetei combinând blugii mulați cu talie înaltă cu un top scurt („crop top”) drăguț. Indiferent ce se potrivește stilului tău, există o modalitate de a crea o ținută demnă de o „It girl” a anilor 2010.
Ai nevoie de inspirație? Mai jos găsești șapte exemple de piese vestimentare pe care le poți purta cu blugi mulați.
Pulover pe gât
Un pulover supradimensionat purtat cu blugi mulați este o alegere clasică, însă un pulover subțire cu guler înalt reprezintă varianta modernă. Și nu te teme să adaugi un palton peste celelalte straturi vestimentare. Dacă îți introduci bluza în pantaloni, vei reuși să-ți conturezi talia, chiar și atunci când porți mai multe straturi de haine.
Cămașă albă
Nu este un clișeu – este un clasic. Chiar nu poți da greș cu o cămașă albă impecabilă și o pereche de blugi mulați. O variantă într-o nuanță deschisă este ideală pentru ținutele de tranziție dintre anotimpuri, însă, în lunile mai reci, o pereche într-o nuanță închisă s-ar putea potrivi mai bine cu paleta cromatică specifică sezonului. De asemenea, nu subestima puterea unei curele elegante.
Top din denim
„Canadian tuxedo” (ținuta completă din denim) este un stil care necesită puțină convingere, dar, odată ce îl adopți, înțelegi de ce combinația de denim cu denim a fost purtată iar și iar. Datorită mânecilor suflecate și nasturilor desfăcuți, ținuta acestui creator evită acea asociere cu look-ul purtat de Justin și Britney la gala AMAs din 2001.
Top cu guler „bărcuță” și curea
Adoptă stilul lui Audrey Hepburn din anii '60, purtând un top elegant cu decolteu tip „bărcuță”. Deși poate părea contraintuitiv să asociezi piese mulate între ele – mai ales având în vedere popularitatea de care s-au bucurat recent siluetele supradimensionate – rezultatul este unul reușit, mai ales dacă ținuta este completată de o curea și o pereche de cizme.
Cardigan scurt
Menține-ți ținuta confortabilă și drăguță cu un cardigan care ajunge exact până la tivul blugilor, pentru o siluetă echilibrată. Adaugă o notă de stil „preppy” purtând pe dedesubt o cămașă într-o culoare contrastantă. În ceea ce privește încălțămintea, balerinii vor menține mai bine echilibrul în zona gleznei îngustate, spre deosebire de o încălțăminte mai masivă.
Vestă tricotată
Articolele din tricot sunt cel mai bun prieten al denimului. Textura moale și fluidă a unei veste tricotate sau a unui maiou (sau chiar a unui pulover întreg, dacă vremea o cere) adaugă un plus de interes vizual atunci când este alăturată materialului neted și croielii mulate a blugilor de tip „skinny”.
Trenci scurt
Inspiră-te din stilul ecvestru: introdu blugii mulați în cizme de călărie și asortează-i cu un trench scurt sau o jachetă de tip „barn jacket”. Având o siluetă mai zveltă în partea de jos, poți experimenta cu piese vestimentare mai voluminoase și cu o croială dreaptă în partea de sus. Un pulover așezat lejer pe umeri adaugă o notă de rafinament.
Urmărește știrile Tabu și pe Google News