Momente în care arta a inspirat moda

Scris de Andreea Damian Publicat: 4 nov. 2026, 09:01

De la ținute de seară suprarealiste la genți în stil pop art și creații vestimentare inspirate de capodoperele Renașterii, acestea sunt întâlnirile creative care au estompat granițele dintre pânza artistului și atelierul designerului.

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