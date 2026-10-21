Ca să te îmbraci bine, cheia nu este să cumperi haine noi, ci să știi să te joci cu proporțiile și volumele

Dacă ești la curent cu cele mai recente știri din modă, vei ști că practic în fiecare săptămână găsim noi tendințe, idei noi și articole vestimentare noi cu care să te joci și să creezi diferite combinații.
Acesta este un lucru care ne menține constant conectați și atenți la ceea ce spun marile podiumuri și designerii de top.
Totuși, dincolo de toate acestea, este binecunoscut faptul că, pe măsură ce apar, dispar și, probabil, vor reveni în garderoba noastră în câțiva ani. Prin urmare, lăsând la o parte tendințele și, la fel ca în cazul machiajului, există anumite aspecte fundamentale pe care merită să le cunoaștem dacă vrem să creăm un stil la modă.
Mai mult, acestea sunt aspecte care, indiferent de stilul nostru individual, ies în evidență ca numitor comun. Designerul și stilistul profesionist Juan Avellaneda a împărtășit două dintre aceste reguli de bază pe rețelele sale de socializare (@avellaneda_eu).
Trei concepte și trei reguli cheie când vine vorba de îmbrăcăminte
Pe lângă marile podiumuri de modă, magazinele de pe străzile principale ne trezesc și dorința de a cumpăra și de a proba cele mai recente tendințe. Culori noi, texturi noi, croieli, imprimeuri... Dar atunci de ce uneori, în ciuda faptului că am cumpărat acea piesă vestimentară nouă, ținuta noastră tot nu arată elegantă? Această întrebare este mai frecventă decât credem, iar răspunsul nu se află în fustă, cămașă sau pantaloni în sine, ci în modul în care le aranjăm.
Este o chestiune de volum și proporție. Avellaneda explică faptul că secretul pentru ca o ținută să arate mai la modă și mai flatantă este să știi cum să echilibrezi volumul părții de sus și de jos. De exemplu, dacă alegem o cămașă sau o jachetă voluminoasă, atunci partea de jos ar trebui să fie mai îngustă și mai mulată. Și același lucru este valabil și invers: o fustă sau pantaloni largi arată mult mai proporționat și mai echilibrat.
Mai mult, designerul subliniază că acest lucru se aplică și dimensiunii genții de mână, un alt aspect care ridică adesea semne de întrebare. Alegerea genții potrivite poate face o ținută să arate mult mai elegantă sau, dimpotrivă, să o strice, așa că este important să înțelegem această regulă. Avellaneda subliniază că gențile mai mici se potrivesc mult mai bine cu look-uri mai relaxate și mai fluide. Între timp, dacă optăm pentru o ținută mai sofisticată și mai mulată, ne încurajează să o asortăm cu o geantă mare pentru a deosebi aspectul general.