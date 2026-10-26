Moda se reinventează, dar revine la fiecare două decenii

Tendinţele modei revin aproximativ o dată la 20 de ani, confirmă un amplu studiu realizat de cercetători de la Universitatea Northwestern.
Studiul, intitulat „Din nou la modă: modelarea dinamicii ciclice a tendinţelor”, a fost prezentat la forumul global al Societăţii Americane de Fizică, desfăşurat la Denver.
Echipa de cercetători a elaborat un model care demonstrează că principalele tendinţe din moda feminină parcurg un ciclu complet, aproximativ o dată la două decenii.
Oameni de ştiinţă au analizat peste 37.000 de imagini cu ţinute feminine, din secolul al XIX-lea până în prezent, urmărind indicatori precum lungimea fustelor, forma taliei şi tipurile de decolteu.
Datele au arătat că principalele tendinţe vestimentare urmează un ciclu de aproximativ 20 de ani, confirmând observaţiile şi intuiţia industriei modei.
Potrivit cercetătorilor, fenomenul este legat de tensiunea dintre dorinţa oamenilor de a se diferenţia şi nevoia de a aparţine unui grup.
Atunci când un stil devine prea popular, designerii şi consumatorii se îndepărtează de el în căutarea noului, iar după câteva decenii, acelaşi stil pare suficient de îndepărtat pentru a fi redescoperit.
Nostalgia şi contextul social şi politic contribuie, de asemenea, la revenirea anumitor estetici, un exemplu fiind moda Y2K.
Evoluţia pantalonilor ilustrează acest ritm: după perioada în care au dominat modelele skinny, au urmat croielile largi, iar în prezent, revin pantalonii cu talia joasă şi cei evazaţi.
Totuşi, cercetătorii subliniază că, după anii ’80, identificarea unor cicluri vestimentare unitare a devenit mai dificilă, pe fondul diversificării stilurilor, accelerată de internet şi reţelele sociale.
În prezent, stilurile mini, midi şi maxi coexistă, iar consumatorii combină elemente din epoci diferite în funcţie de context, de la ţinutele pentru birou la cele pentru timpul liber.
Astfel, moda nu mai impune un singur model, ci oferă o paletă de stiluri şi identităţi care pot fi combinate în mod diferit.