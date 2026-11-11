Detaliul care face ca până și cea mai simplă ținută de iarnă să arate șic

De la Lamine Yamal și Pedro Pascal până la adepții stilului stradal, toată lumea din lumea modei poartă în acest sezon broșe din pene.
În acest sezon, toată lumea din lumea modei poartă broșe din pene.
„Pe covorul roșu, un costum negru clasic este întotdeauna o alegere sigură pentru bărbați. Cu toate acestea, Lamine Yamal a sosit la Londra pregătit să demonstreze cum chiar și clasicii modei pot fi interpretați într-o manieră complet diferită. Pentru ceremonia decernării Balonului de Aur din 2026, fotbalistul a optat pentru o creație Chanel semnată de Matthieu Blazy, având ca element central o floare roz supradimensionată”, a scris Nuala Phillips, director de modă la Vogue Spania, analizând ținuta care a atras toate privirile pe 26 octombrie.
Însă care a fost detaliul care a transformat ținuta sa într-una dintre cele mai comentate ale serii? Fără îndoială, broșa supradimensionată din pene roz. Pentru cei care urmăresc cu atenție moda de pe covorul roșu, acest accesoriu nu era o noutate. Pedro Pascal a purtat același model – sau unul aproape identic – prins pe partea din față a cămășii, la ediția din acest an a premiilor Oscar.
În urma acestor două apariții memorabile, broșele din pene au început să stârnească un interes tot mai mare, impunându-se treptat drept unul dintre accesoriile-cheie ale sezonului. Multe femei din industria modei le-au integrat deja în ținutele lor pentru sezonul toamnă/iarnă 2026/2027, confirmând astfel revenirea acestui accesoriu aparent clasic.
Broșele din pene te-ar putea duce cu gândul la ținutele elegante pe care le purtau bunicile noastre la ocazii speciale, însă, astăzi, acest accesoriu ocupă un loc de seamă în garderobele femeilor pasionate de modă, cunoscute pentru stilul lor impecabil. Motivul este simplu: o broșă din pene poate transforma complet chiar și cele mai banale piese vestimentare, precum o cămașă clasică, o jachetă din piele întoarsă sau un simplu pulover tricotat. De asemenea, o poți folosi ca element decorativ pe un colier sau chiar pe o pereche de încălțăminte. Posibilitățile sunt, desigur, limitate doar de imaginația ta.
Secretul integrării acestui accesoriu în ținută constă în combinații cromatice îndrăznețe și asocieri neașteptate. Imaginează-ți o ținută monocromatică în nuanțe de vișiniu, completată de o broșă roz, sau un ansamblu maro, accesorizat cu pene într-un bleu pal. Nu trebuie uitată nici combinația atemporală alb-negru, care emană întotdeauna eleganță. Te-ai încumeta să încerci acest trend?