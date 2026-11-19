La doar un an, fiica Rihannei, Rocki Irish Mayers, și-a făcut debutul într-o campanie pentru Dior.
Micuța apare alături de mama sa – ambasadoare de lungă durată a brandului Dior – în noile reclame pentru geanta Lady Dior. Fotografiile au fost realizate de Sam Rock, sub direcția creativă a designerului Jonathan Anderson.
Acesta este al doilea moment important al celor două în colaborare cu Dior în acest an; în aprilie, ele au apărut pe coperta revistei W, Rihanna purtând o creație haute couture Dior, iar Rocki având un scutec couture Dior, creat special pentru ea de Anderson, asortat cu un accesoriu floral pentru cap.
Se pare că micuța se simte în largul ei în fața camerei de filmat, ea apărând recent și într-o campanie de sărbători pentru brandul mamei sale, Savage x Fenty, alături de frații săi, RZA și Riot.
Rihanna a apărut în prima sa campanie Dior în 2015, iar de-a lungul anilor a promovat colecțiile prêt-à-porter, articolele din piele și ochelarii casei de modă, devenind în 2024 imaginea oficială a parfumului J’adore. Aceasta este prima campanie Lady Dior în care apare artista.
Într-una dintre imagini, Rihanna poartă o geacă de piele neagră, cu croială supradimensionată, peste o rochie tip furou de culoare vișinie, în timp ce fiica sa, așezată în poala ei, poartă o versiune în miniatură a aceleiași geci. Într-o altă fotografie, Rihanna o sărută pe fetiță pe frunte.
Filmul campaniei a fost regizat de Melina Matsoukas. Rihanna și-a împărtășit pasiunea pentru modă cu fiica sa, îmbrăcând-o chiar într-o versiune în miniatură a memorabilei rochii galbene semnate de Guo Pei, pe care ea însăși a purtat-o la Met Gala din 2015.