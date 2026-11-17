Ferrari continuă să-și consolideze prezența în lumea modei cu colecția sa de modă primăvară/vară 2027, prezentată la New York sub titlul Crafting Identities.
Directorul de creație Rocco Iannone privește dincolo de moștenirea Ferrari în motorsport pentru cea mai recentă colecție, inspirându-se din peisajul cultural al New York-ului și influența acestuia asupra stilului personal.
Cu 26 de look-uri, colecția explorează o gamă de siluete și piese vestimentare de bază, având identitatea în centrul său. Examinează modul în care experiențele personale și mediul cultural modelează stilul individual, trasând în același timp paralele cu moștenirea proprie a măiestriei Ferrari în materie de măiestrie și design.
New York joacă un rol central în direcția colecției. Ferrari descrie orașul ca un loc unde se intersectează diferite culturi și influențe creative, ceea ce îl face un cadru potrivit pentru explorarea identității de către Iannone. Alegerea reflectă, de asemenea, poziția mărcii între moștenirea auto și cultura populară mai largă.
Spectacolul a fost pus în scenă într-un spațiu de galerie, unde arhiva Ferrari a fost încorporată în prezentare printr-o serie de tapiserii Rubelli care prezintă reproduceri ale unor huse istorice Ferrari.
Instalația a adus istoria vizuală a brandului în cadrul podiumului, conectând în același timp moștenirea sa la o formă diferită de măiestrie.
Cu Crafting Identities , colecția Ferrari SS27 continuă explorarea lui Iannone asupra mărcii dincolo de designul auto, folosind moda ca o altă modalitate de a examina identitatea și influența culturală a acesteia.