De ce croitoria este noul lux. Îmbrăcăminte croită vs. Fast Fashion
Leonardo DiCaprio (Django Unchained - Profimedia)
Un dulap plin de piese la modă își poate lăsa proprietara fără nimic de îmbrăcat. După câteva spălări, mânecile înghit încheieturile, iar talia are nevoie de o curea pentru a se ține la loc. Marile case de modă trebuiau să fie alternativa, însă raportul „Starea modei 2026” al McKinsey a constatat că jucătorii din industria luxului au crescut prețurile fără a egala câștigurile în materie de calitate sau creativitate.
Mulți au reacționat cumpărând mai puține piese vestimentare și plătind un croitor pentru a le perfecționa. Această tendință vestimentară personalizată pune accent pe o linie curată a umerilor în detrimentul unei monograme pe care oricine are un card de credit o poate cumpăra. Noul simbol al statutului este o jachetă care rămâne la locul ei atunci când îți bei cafeaua de dimineață.
Problema cu dimensionarea standard
Îmbrăcămintea de masă este croită din blocuri de tipare construite pentru o medie statistică. Corpurile reale refuză să coopereze. Umerii sunt înclinați la unghiuri diferite, șoldurile sunt înclinate, iar un braț este adesea puțin mai lung decât celălalt. Mărimile personalizate încurcă și mai mult lucrurile. Brandurile măresc articolele de îmbrăcăminte, păstrând în același timp numere mai mici pe etichetă, ceea ce înseamnă că două rochii marcate cu mărimea M se pot potrivi foarte diferit de la un magazin la altul.
Cumpărăturile online fac ca această diferență să fie costisitoare. Aproximativ 30% din articolele de modă cumpărate online în Marea Britanie sunt trimise înapoi în fiecare an, potrivirea necorespunzătoare fiind principalul motiv invocat de cumpărători, potrivit unui sondaj realizat de Just Style. Și comercianții cu amănuntul resimt această problemă, iar companii precum True Fit vând acum software de dimensionare bazat pe două decenii de date despre achiziții și retururi.
Cum îmbunătățește croitoria o ținută
Întreabă un croitor de ce contează croiala mai mult decât marca, iar răspunsul începe de obicei de la umeri. Jachetele prêt-à-porter tind să aibă găuri pentru brațe joase și late, astfel încât să fie purtate de o gamă largă de corpuri. Odată ce purtătorul ridică un braț, întreaga jachetă urcă și trage gulerul de pe gât. La multe jachete, un croitor poate scurta mânecile, poate subția talia și poate subția pieptul până când materialul urmează corpul. O găură pentru braț căzută este defectul rar pe care niciun ac nu îl rezolvă complet. Pantalonii sunt supuși aceleiași examinări, partea de jos și talia fiind remodelate, astfel încât materialul să nu se mai strângă de fiecare dată când purtătorul se așează. Liniile curate sunt considerate scumpe, indiferent ce scrie pe etichetă.
Potrivirea influențează și mintea. Într-o lucrare din 2012 din Journal of Experimental Social Psychology, Hajo Adam și Adam Galinsky au descoperit că purtarea unui halat de laborator, descris ca fiind un halat de medic, crește atenția susținută , un efect pe care l-au numit „cogniție îmbrăcată”. Experimentele lor s-au concentrat pe simbolurile îmbrăcămintei. Totuși, o centură care stă la talie toată după-amiaza nu este un companion potrivit pentru concentrare.
Modificări, la comandă
Fiecare nivel de croitorie se potrivește unui buget și unui calendar diferit:
Modificări: Tivuri, ajustări ale taliei și schimbări ale mânecilor la hainele pe care le dețineți deja, de obicei finalizate în decurs de o săptămână.
Făcut la comandă: Un tipar din fabrică ajustat la măsurătorile dumneavoastră, livrat de obicei în trei până la zece săptămâni.
La comandă: Un tipar realizat de la zero după mai multe probe, care poate dura două luni sau mai mult și poate costa sute de lei.
Construcția separă straturile la fel de mult ca și croiala. Jachetele economice se bazează pe căptușeală topită, un strat lipit de materialul exterior care poate face bule după curățări chimice repetate. Piesele mai bune folosesc o pânză plutitoare ținută la loc cu cusături lejere, astfel încât se mulează încet pe corpul purtătorului. Aceste detalii ascunse explică modul în care un costum personalizat bine făcut poate rămâne în rotație intensă ani de zile.
Îmbrăcăminte croită vs. Fast Fashion
Etichetele de preț omit cea mai utilă cifră. Costul per purtare umple acest gol: adăugați prețul de achiziție, modificările și reparațiile, apoi împărțiți la numărul de ori în care este purtat articolul de îmbrăcăminte. Folosind prețurile tipice canadiene, trei scenarii de costume se compară astfel:
Cel mai ieftin costum de la casă ajunge să coste de aproape patru ori mai mult per purtare decât opțiunea croită la comandă, din gama medie. Chiar și costumul făcut la comandă iese mult înaintea celui de unică folosință. Pentru oricine își construiește o garderobă atemporală cu un salariu constant, aceste cifre favorizează cumpărarea de materiale decente și punerea deoparte a banilor pentru croitor.
Uzură mai lungă, amprentă mai mică
Păstrarea hainelor în uz reduce, de asemenea, presiunea asupra gropilor de gunoi și a rezervelor de apă. Fundația Ellen MacArthur a raportat în 2017 că numărul mediu de purtare a unei haine înainte de a înceta să mai fie folosită a scăzut cu 36% în ultimii 15 ani. WRAP, o organizație caritabilă britanică pentru reducerea deșeurilor, a estimat că prelungirea duratei de viață medii a hainelor cu nouă luni ar economisi 5 miliarde de lire sterline din resursele utilizate pentru furnizarea, spălarea și eliminarea acestora.
Îmbrăcămintea personalizată își are propria amprentă, de la cultivarea și vopsirea lânii până la comenzile făcute la comandă, aduse de fabricile din străinătate. Argumentul său ecologic se bazează pe longevitate, iar puține unelte prelungesc durata de viață a unei haine la fel de ieftin ca o modificare bună.
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