De ce croitoria este noul lux. Îmbrăcăminte croită vs. Fast Fashion

Scris de Andreea Damian Publicat: 12 nov. 2026, 12:28

Un dulap plin de piese la modă își poate lăsa proprietara fără nimic de îmbrăcat. După câteva spălări, mânecile înghit încheieturile, iar talia are nevoie de o curea pentru a se ține la loc. Marile case de modă trebuiau să fie alternativa, însă raportul „Starea modei 2026” al McKinsey a constatat că jucătorii din industria luxului au crescut prețurile fără a egala câștigurile în materie de calitate sau creativitate.

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