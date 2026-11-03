Ce să porți într-o zi ploioasă când vrei totuși o ținută reușită și să rămâi și uscată

Scris de Andreea Damian Publicat: 3 nov. 2026, 09:07

Plouă de mai bine de o săptămână și probabil te-ai săturat deja de atâtea precipitații. Având în vedere vremea schimbătoare cu care ne confruntăm mereu, merită să ai la îndemână câteva piese esențiale pentru zilele ploioase, dincolo de nelipsita umbrelă.

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