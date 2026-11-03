Ce să porți într-o zi ploioasă când vrei totuși o ținută reușită și să rămâi și uscată
Ținute de ploaie
Plouă de mai bine de o săptămână și probabil te-ai săturat deja de atâtea precipitații. Având în vedere vremea schimbătoare cu care ne confruntăm mereu, merită să ai la îndemână câteva piese esențiale pentru zilele ploioase, dincolo de nelipsita umbrelă.
Înainte, pur și simplu luam umbrela, ieșeam pe ușă și consideram că sunt gata de plecare; dar nu e suficient. Ai nevoie de haine practice dar și cu stil. La urma urmei, scopul este să ajungi de la punctul A la punctul B relativ uscată și... elegantă.
De la cizmele de ploaie clasice până la piese mai neașteptate, precum fustele maxi, iată un ghid vestimentar pentru zile ploioase. Acestea sunt articolele care fac înfruntarea unei ploi torențiale să pară mai puțin neplăcută și mult mai bine pusă la punct. Și da, dacă ești pregătită, poți purta o ținută care chiar îți place, indiferent de ce spune aplicația meteo.
1. Trench-ul clasic
Dacă ar trebui să aleg o singură piesă vestimentară pentru zilele ploioase de toamnă, aceasta ar fi, fără îndoială, trench-ul.
Un model bej, cu o croială dreaptă și o lungime până sub genunchi, poate transforma chiar și cea mai simplă ținută într-una atent construită. Îl poți purta cu jeanși, un pulover fin și botine sau peste o rochie midi, dacă îți dorești un look mai feminin.
Este important, însă, să verifici materialul. Nu toate trench-urile sunt impermeabile, iar modelele din bumbac obișnuit pot absorbi apa. Pentru ploaie, caută variante din țesături tratate pentru respingerea apei.
2. Cizmele de cauciuc
Cizmele de cauciuc nu mai sunt rezervate exclusiv plimbărilor prin natură sau festivalurilor desfășurate pe terenuri noroioase. În ultimii ani, ele au devenit o alegere vestimentară tot mai prezentă în garderobele urbane.
Modelele contemporane sunt mult mai rafinate decât variantele tradiționale. Există cizme cu talpă groasă, modele scurte până la gleznă, dar și variante înalte, cu o siluetă minimalistă, care pot fi integrate cu ușurință într-o ținută de zi.
3. Jacheta impermeabilă
Mult timp, jachetele impermeabile au fost asociate aproape exclusiv cu activitățile sportive. Astăzi, influența vestimentației tehnice asupra modei urbane a schimbat această percepție.
O jachetă impermeabilă nu trebuie să fie neapărat voluminoasă, foarte colorată sau lipsită de eleganță. Modelele minimaliste, în nuanțe de negru, bleumarin, verde măsliniu sau gri, pot fi integrate în ținute contemporane fără dificultate.
Pentru un look echilibrat, poți combina o jachetă tehnică cu pantaloni eleganți, un pulover din lână fină și o pereche de botine rezistente la apă.
Dacă preferi ținutele feminine, alege o jachetă cu talia ușor marcată sau cu un cordon care permite ajustarea siluetei.
În cazul ploilor abundente, merită să verifici dacă produsul este într-adevăr impermeabil, nu doar rezistent la stropi, și dacă are cusături etanșate.
4. Botinele din piele
Nu toate zilele ploioase necesită încălțăminte complet impermeabilă. Atunci când precipitațiile sunt moderate, o pereche de botine din piele tratată corespunzător poate fi o alegere practică și elegantă.
Modelele cu talpă aderentă și toc gros sunt de preferat celor cu toc foarte subțire, mai ales pe suprafețele umede și alunecoase.
O pereche de botine negre, cu vârf ușor ascuțit, poate fi purtată cu pantaloni din stofă, jeanși sau fuste midi.
Pentru un look mai sofisticat, le poți combina cu o fustă dintr-un material mai gros, un pulover din cașmir și un palton scurt, dacă ploaia este ușoară și ai la îndemână o umbrelă.
5. Pantalonii cu o croială dreaptă
Unul dintre cele mai neplăcute lucruri în zilele ploioase este să ajungi la destinație cu pantalonii uzi în partea de jos.
De aceea, croiala și lungimea acestora devin mult mai importante decât am putea crede.
Pantalonii drepți, cu o lungime care nu atinge solul, reprezintă una dintre cele mai versatile opțiuni. Pot fi combinați cu botine, pantofi rezistenți la apă sau chiar cu cizme scurte din cauciuc.
6. Fusta midi
Există ideea că zilele ploioase impun automat pantaloni, însă o fustă poate fi uneori chiar mai practică, deoarece nu există riscul ca tivul pantalonilor să absoarbă apa de pe trotuar.
O fustă midi, cu o croială dreaptă sau ușor evazată, poate fi combinată cu cizme înalte și un pulover din lână.
Pentru o ținută elegantă, aș alege o fustă într-o nuanță de maro-ciocolatiu sau negru, cizme până la genunchi și un trench clasic.
Dacă îți dorești un look mai relaxat, poți opta pentru o fustă din denim, un cardigan și o pereche de cizme din cauciuc cu design minimalist.
Este important să eviți materialele foarte subțiri sau delicate, care se pot lipi de corp atunci când se udă. O țesătură cu o anumită structură va fi, în general, mai confortabilă.
7. Puloverul din lână merinos
În zilele ploioase, temperaturile pot deveni imprevizibile, iar senzația de frig este accentuată de umezeală și vânt.
Un pulover din lână merinos este una dintre piesele pe care merită să le ai în garderobă, deoarece oferă confort termic fără să adauge foarte mult volum ținutei.
Spre deosebire de puloverele foarte groase, un model fin poate fi purtat cu ușurință sub un trench sau o jachetă impermeabilă.
8. Geanta din piele tratată
În zilele ploioase, nu doar hainele și încălțămintea trebuie alese cu atenție. Geanta este unul dintre accesoriile cele mai expuse la umezeală, iar materialul din care este realizată poate influența atât aspectul, cât și durabilitatea acesteia.
O geantă din piele netedă, tratată corespunzător, sau dintr-un material sintetic rezistent la apă poate fi foarte practică.
Modelele cu fermoar sunt de preferat celor complet deschise, deoarece protejează mai bine obiectele personale.
9. Eșarfa din lână sau cașmir
Uneori, diferența dintre o ținută banală și una cu adevărat stylish stă într-un singur accesoriu.
O eșarfă din lână sau cașmir poate adăuga textură, culoare și eleganță unei ținute construite din piese simple.
Pentru zilele ploioase, aș recomanda o eșarfă de dimensiuni medii, care poate fi purtată în jurul gâtului fără să creeze prea mult volum.
Dacă alegi un trench bej și pantaloni negri, o eșarfă burgundy, verde închis sau albastru poate deveni punctul de interes al întregii ținute.
O altă variantă este combinația ton pe ton, în care eșarfa și haina sunt în nuanțe apropiate.
Totuși, materialele naturale precum lâna și cașmirul trebuie protejate de ploaia abundentă. Eșarfa oferă confort termic și completează ținuta, dar nu este un accesoriu impermeabil.
10. Umbrela elegantă
Umbrelele clasice, cu mâner curbat și o cupolă într-o culoare neutră, au un aer sofisticat care se potrivește foarte bine cu trench-uri, paltoane și ținute elegante.
O umbrelă neagră, bleumarin sau burgundy poate fi o alegere versatilă, în timp ce un model transparent poate funcționa foarte bine într-o ținută minimalistă.
Dincolo de aspect, merită să alegi o umbrelă cu o structură rezistentă la vânt, deoarece un accesoriu frumos, dar care se deteriorează la prima rafală, nu reprezintă o investiție prea inspirată.
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