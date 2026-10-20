Capsule wardrobe de toamnă: 10 piese vestimentare și 3 tipuri de botine pentru zeci de combinații

Scris de Tabu

Publicat 20 oct. 2026, 14:46 Actualizat 20 oct. 2026, 14:47

Toamna este sezonul perfect pentru ținute cu personalitate: pulovere moi, paltoane elegante, denim în nuanțe clasice și încălțăminte care transformă chiar și cea mai simplă combinație într-un outfit memorabil. Dar cum construiești o garderobă versatilă fără să cumperi haine pe care ajungi să le porți o singură dată?

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