Rochiile inspirate de anii '20 vor fi cea mai mare tendință a acestui sezon de petreceri

Scris de Andreea Damian Publicat: 16 nov. 2026, 09:53

Anii 1920 sunt un deceniu la care moda continuă să revină. Parțial, fără îndoială, datorită spiritului său hedonist, dar și pentru că multe dintre inovațiile vestimentare ale deceniului rămân un model pentru modul în care ne îmbrăcăm astăzi.

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