Rochiile inspirate de anii '20 vor fi cea mai mare tendință a acestui sezon de petreceri

Anii 1920 sunt un deceniu la care moda continuă să revină. Parțial, fără îndoială, datorită spiritului său hedonist, dar și pentru că multe dintre inovațiile vestimentare ale deceniului rămân un model pentru modul în care ne îmbrăcăm astăzi.
Coco Chanel a contribuit la introducerea unui nou tip de modă feminină, înlocuind corsetele restrictive și tivurile care atingeau podeaua cu siluete mai lejere, țesături confortabile din jerseu și modele inspirate de îmbrăcămintea masculină. Madeleine Vionnet a popularizat „croiala bias”, tăind țesătura în diagonală după firul firului, astfel încât să se drapeze fluid pe corp, în timp ce Jean Patou a introdus primele articole vestimentare sport tricotate.
În ciuda tuturor inovațiilor practice ale epocii, mărgelele geometrice, paietele, franjurile și țesăturile metalice lamé, influențate de mișcarea Art Deco și de exuberanța epocii jazz-ului, sunt cele care inspiră stilul nostru din sezonul petrecerilor din acest an. Mai precis, rochia flapper - îndrăgită de femeile care sorb șampanie și dansează pe Charleston, care au ajuns să definească cele mai bine îmbrăcate modele ale deceniului - revine într-un mod destul de glamouros pe podiumurile de modă toamnă/iarnă 2026.
„Siluetele și finisajele cu influențe Art Deco sunt atemporale”, a scris Alice Cary de la Vogue în rezumatul tendințelor pentru toamna/iarna 2026, care a identificat un apetit reînnoit pentru Anii Nebuni. „Unii designeri au adoptat o interpretare mai literală - rochiile-tunic cu mărgele de la Lanvin și Prada, de exemplu - în timp ce alții au oferit o aluzie mai subtilă prin intermediul ornamentelor cu coduri de clape și al dantelei. O abatere binevenită de la luxul structurat și liniștit al sezoanelor trecute.”
Spre deosebire de siluetele clepsidră și fustele lungi din epocile victoriene și edwardiene, rochia cu clapă a îmbrățișat stilul băiețesc la garçonne. Rochiile erau de obicei drepte, pătrate sau tubulare, cu talie căzută în jurul șoldurilor, în loc să accentueze talia naturală. Pentru seară, erau adesea colorate în negru (o culoare preferată a lui Chanel) sau împodobite cu mărgele complicate, paiete și franjuri în cascadă, concepute pentru a se mișca la fiecare răsucire.
Acest look a cunoscut mai multe renașteri de atunci, nu în ultimul rând în anii 2000, când Kate Moss era o campioană deosebită, purtând în mod regulat stiluri lejere și strălucitoare atât pe covorul roșu, cât și în Soho. La începutul anilor 2010, ea a adăugat chiar și propria sa abordare aurie, cu franjuri, acestui look pentru colaborarea sa cu Topshop.
În acest sezon, se pare că spiritul flapper și-a croit drum înapoi în imaginația modei. Oferta de pe podium variază de la rochii-tunic cu mărgele complicate, la modele mai scurte, ideale pentru petreceri, cu franjuri lejere, în timp ce străzile comerciale au o mulțime de interpretări proprii. Fie că preferați ceva care inspiră complet din stilul Daisy Buchanan, fie un design mai simplu, cu puțină strălucire Art Deco, nu există lipsă de modalități de a îmbrățișa noua tendință a rochiilor flapper.