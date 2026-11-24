GTA 6 nu e doar un joc! Rockstar tocmai a inventat o nouă estetică: Florida-Core
GTA 6
Costumele din GTA 6 nu sunt doar elemente estetice. Sunt instrumente narative, markeri sociali și, în unele cazuri, transplanturi de personalitate la propriu. Iată defalcarea completă: Jason, Lucia, fiecare personaj secundar și NPC-urile din fundal care completează imaginea.
Moda în Grand Theft Auto 6 este mai mult decât o modalitate de a-i face pe Jason Duval și Lucia Caminos să arate bine. De la alegerea unei ținute noi în Vice City până la o nouă tunsoare sau adăugarea de tatuaje, jocul oferă o mulțime de modalități de a le oferi protagoniștilor săi un stil personal. Cu o gamă largă de magazine de haine, saloane, studiouri de tatuaje și accesorii în Leonida, jucătorii pot experimenta.
Fie că vrei ca Jason să arate ca un localnic discret sau să-i oferi Luciei o transformare completă, GTA 6 îți permite să schimbi lucrurile oricând dorești. Unele opțiuni de personalizare au și utilizări practice, în special atunci când trebuie să-ți schimbi aspectul și să fii cu un pas înaintea polițiștilor.
Rockstar și-a construit în liniște un nou vocabular de stil cu GTA 6. Îl numesc Florida-core.
Nu este doar „tropical”. Este o fuziune a patru registre care rulează pe aceeași hartă în același timp:
Îmbrăcăminte turistică decolorată - maieuri cu palmieri, tricouri Leonida, șepci din plasă
Echipament performant pentru pescuit și activități în aer liber - jachete cu mânecă lungă Columbia cu cod PFG, croială cargo
Strălucire barocă de lux - cămăși de mătase cu coduri Versace, lanțuri cubaneze aurii, nuanțe pătrate nuanțate
Îmbrăcăminte streetwear modernă gorpcore - piele uzată, pantaloni moto, maieuri scurte, bomber sukajan
Bluze pastelate cu mânecă scurtă, cu nasturi, cu capete de extratereștri din desene animate lângă mătase barocă cu lanț de aur. Topuri de bikini cu litere din stras lângă ochelari cu rame de corn. Nimic nu este consistent din punct de vedere tonal și exact acesta este scopul.
De ce funcționează
Rockstar nu creează o ținută pentru această lume ca pe un singur look. O creează ca pe fiecare look care are loc în Florida în același timp.
Asta reflectă cum este de fapt sudul Floridei moderne. Plimbă-te prin Miami timp de o zi și vei vedea fiecare dintre aceste registre într-o singură după-amiază.
Comunitatea de pe r/GTA6 de pe Reddit a catalogat obsesiv ținute individuale încă de la Trailerul 2, și există o mișcare de cosplay mică, dar în creștere, pe TikTok și Pinterest, organizată în jurul unor expresii precum „Mă îmbrac ca Lucia”. Potrivirile sunt reale. Potrivirile funcționează.
Jason Duval: Bărbatul din Florida, super-bronzat
Ce spune Rockstar despre Jason în briefing-ul oficial al personajului: „Jason își dorește o viață ușoară, dar lucrurile devin din ce în ce mai dificile. Jason a crescut printre escroci și infractori. După o perioadă în armată, încercând să scape de adolescența tulburată, s-a trezit în Keys făcând ceea ce știe cel mai bine, lucrând pentru traficanții de droguri locali.”
Garderoba lui arată ca a unui tip care a lucrat în aer liber, în Keys, suficient de mult timp pentru a ști ce funcționează de fapt pe căldura aceea - dar care a câștigat suficienți bani pentru a începe să-și modernizeze piesele vestimentare. Maieuri, bluze cu mânecă scurtă, croieli cargo, șepci.
Maieu negru cu grafică cu palmier „Vice City”, lanț cubanez argintiu, ochelari de soare aviator negri atârnați la maieu, pantaloni scurți cargo kaki, tunsoare buzzcut. Aceasta este silueta emblematică a lui Jason. Maieul este un produs comercializat în magazine turistice. Ochelarii de aviator băgați în guler sunt un mesaj specific Floridei - nu-ți pui ochelarii de soare în interiorul cămășii decât dacă ai crescut la soare. Pantalonii scurți cargo sunt demodați într-un mod care se îndreaptă înapoi spre o croială potrivită.
Lucia Caminos: Cea mai versatilă garderobă
Garderoba Luciei are o gamă completă de produse vestimentare incredibilă. Informațiile Rockstar explică de ce: „Tatăl Luciei a învățat-o să lupte imediat ce a putut merge. Viața a tot dat lovitura de atunci. Lupta pentru familia ei a dus-o la penitenciarul Leonida.”
Acesta este un personaj care a trăit deja cinci vieți, iar costumele acoperă toate aspectele - de la haine de sală transpirate la portocaliul de închisoare, de la regine motocicliste din piele la auriu metalic de club de noapte. Niciun alt personaj principal Rockstar nu a fost vreodată stilizat în atâtea registre.
În Vice City, moda este ostentativă, uneori vulgară, adesea exagerată, dar aproape întotdeauna relevantă pentru identitatea celui care o poartă.
Pentru a construi această estetică, Rockstar a colaborat încă din 2023 cu Jillian Carr, o stilistă din Miami, responsabilă de dezvoltarea universului vestimentar al jocului. Într-un interviu acordat revistei Dazed, aceasta explică faptul că Vice City este un oraș construit în jurul vanității, unde rețelele sociale, celebritățile și turismul fac ca aparențele să aibă o importanță considerabilă.
Această abordare se reflectă inclusiv în vestimentația personajelor secundare. De la costume impecabile și piese de lux până la cămăși hawaiene, haine de lucru sau echipamente pentru activități în aer liber, fiecare garderobă contribuie la conturarea unui anumit mediu social.
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