Scris de Andreea Damian Publicat: 24 nov. 2026, 08:55

Costumele din GTA 6 nu sunt doar elemente estetice. Sunt instrumente narative, markeri sociali și, în unele cazuri, transplanturi de personalitate la propriu. Iată defalcarea completă: Jason, Lucia, fiecare personaj secundar și NPC-urile din fundal care completează imaginea.

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