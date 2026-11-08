Pescobar și Lavinia au făcut nuntă și botez în aceeași zi. Petrecere fastuoasă la un complex de lux din Tunari

Pescobar s-a căsătorit cu Lavinia și și-a botezat copilul în aceeași zi. Evenimentul a avut loc la un complex de lux din Tunari, cu sute de invitați.
Paul Nicolau, cunoscut publicului drept Pescobar, a avut parte de un eveniment important în viața personală. Afaceristul s-a căsătorit cu partenera sa, Lavinia, iar cei doi au ales să organizeze și botezul copilului în aceeași zi. Evenimentul a avut loc într-un cadru exclusivist, la un complex de lux din Tunari, unde au fost invitați sute de apropiați și numeroase persoane cunoscute din showbizul românesc.
Pescobar și Lavinia și-au unit destinele la o biserică din București
Ceremonia religioasă a avut loc la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Capitală, unde Paul Nicolau și Lavinia au spus „DA” în fața familiei și a prietenilor apropiați.
Pentru această ocazie specială, mireasa a ales o ținută elegantă, care a atras atenția invitaților. Lavinia a purtat o rochie albă din dantelă, cu volane și guler înalt, realizată de o celebră casă de modă de lux.
Pescobar a optat pentru un costum negru, completat de o cămașă albă, într-o apariție clasică și elegantă.
Nuntă și botez în aceeași zi pentru familia lui Pescobar
După ceremonia religioasă, petrecerea s-a mutat la un complex exclusivist din apropierea Bucureștiului. Sute de invitați au participat la eveniment, iar printre aceștia s-au numărat și nume cunoscute din lumea mondenă.
Cei doi au decis să marcheze două momente importante pentru familia lor în cadrul aceleiași petreceri: căsătoria și creștinarea copilului.
Atmosfera a fost una festivă, cu muzică, dans și numeroase momente de sărbătoare. Evenimentul a reunit familia, prietenii și apropiații celor doi într-o petrecere de amploare.
Logodna a avut loc cu doar câteva săptămâni înainte de nuntă
Căsătoria vine la aproape trei săptămâni după ce Paul Nicolau a anunțat public că Lavinia a acceptat cererea sa în căsătorie.
Afaceristul a împărtășit momentul cu urmăritorii săi de pe TikTok, unde a prezentat și inelul de logodnă. Potrivit declarațiilor sale, bijuteria ar fi costat aproape 20.000 de euro.
Anunțul logodnei a atras rapid atenția utilizatorilor din mediul online, iar nunta și botezul organizate în aceeași zi au devenit un nou subiect de interes pentru publicul monden.
Prin acest eveniment, Pescobar și Lavinia au marcat începutul unei noi etape în viața de familie, alegând să celebreze două momente speciale printr-o singură petrecere de amploare.