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Victoria Beckham a promovat noul parfum în direct la TV și a glumit despre soțul ei

Victoria Beckham FOTO: Wikimedia Commons

Victoria Beckham FOTO: Wikimedia Commons

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat16 oct. 2026, 14:12
Sursăprosport

Victoria Beckham a promovat noul parfum, Hotel Portofino, într-o emisiune de televiziune din SUA, unde a făcut glume despre soțul ei, David Beckham, și despre rutina lor la sală.

Victoria Beckham (52 de ani) a fost invitată în emisiunea „Today” pentru a-și lansa cel mai recent produs, parfumul Hotel Portofino. Apariția a avut loc pe fondul deschiderii primului magazin permanent al marcei sale în New York.

În timpul discuției, creatoarea de modă a consumat tequila și a intrat într-o conversație relaxată despre viața de familie. Subiectul principal a devenit fizicul soțului său, David Beckham, patronul clubului Inter Miami, care continuă să se antreneze regulat.

Trebuie să spun că soțul meu a avut întotdeauna un fund grozav. Dar sunt foarte fericită să îmi asum responsabilitatea, să mă antrenez cu el la sală și să mă asigur că face genuflexiunile acelea pentru toată lumea.

— a spus Victoria Beckham, citată de The Sun Victoria Beckham

Vedeta a menționat că îi place să filmeze exercițiile soțului său. Momentul a devenit mai amuzant când pe ecran a apărut o fotografie cu David Beckham ținând un castravete de dimensiuni mari, legată de pasiunea acestuia pentru grădinărit.

„Un castravete uriaș”, a comentat Victoria, zâmbind. Ulterior, producătorii emisiunii au afișat o imagine cu prezentatoarea Jenna Bush Hager, care ținea legume din propria grădină.

„Am auzit că și castraveții tăi sunt foarte impresionanți”, i-a spus Victoria prezentatoarei. Jenna Bush Hager a răspuns: „Cred că al lui David este mai mare decât al meu”.

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