Victoria Beckham a promovat noul parfum în direct la TV și a glumit despre soțul ei

Victoria Beckham a promovat noul parfum, Hotel Portofino, într-o emisiune de televiziune din SUA, unde a făcut glume despre soțul ei, David Beckham, și despre rutina lor la sală.
Victoria Beckham (52 de ani) a fost invitată în emisiunea „Today” pentru a-și lansa cel mai recent produs, parfumul Hotel Portofino. Apariția a avut loc pe fondul deschiderii primului magazin permanent al marcei sale în New York.
În timpul discuției, creatoarea de modă a consumat tequila și a intrat într-o conversație relaxată despre viața de familie. Subiectul principal a devenit fizicul soțului său, David Beckham, patronul clubului Inter Miami, care continuă să se antreneze regulat.
Vedeta a menționat că îi place să filmeze exercițiile soțului său. Momentul a devenit mai amuzant când pe ecran a apărut o fotografie cu David Beckham ținând un castravete de dimensiuni mari, legată de pasiunea acestuia pentru grădinărit.
„Un castravete uriaș”, a comentat Victoria, zâmbind. Ulterior, producătorii emisiunii au afișat o imagine cu prezentatoarea Jenna Bush Hager, care ținea legume din propria grădină.
„Am auzit că și castraveții tăi sunt foarte impresionanți”, i-a spus Victoria prezentatoarei. Jenna Bush Hager a răspuns: „Cred că al lui David este mai mare decât al meu”.