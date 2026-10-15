Tarifele Andreei Măruță pentru nunți și petreceri private în 2026

Publicat 15 oct. 2026, 08:41 Sursă gandul

Artista Andra Măruță percepe între 15.000 și 50.000 de euro pentru concertele susținute la nunți și petreceri private, sumele variind în funcție de durata programului și prezența unei orchestre complete.

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