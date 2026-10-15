Tarifele Andreei Măruță pentru nunți și petreceri private în 2026

Artista Andra Măruță percepe între 15.000 și 50.000 de euro pentru concertele susținute la nunți și petreceri private, sumele variind în funcție de durata programului și prezența unei orchestre complete.
Pentru un recital standard cu o durată de 45-50 de minute, tariful solicitat de Andra Măruță este de 15.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de Gândul.
În cazul unui show complet susținut alături de o bandă muzicală, costurile pornesc de la 25.000 de euro și pot ajunge până la 50.000 de euro pentru o noapte întreagă de spectacol.
Activitatea concertistică în 2026
Andra Măruță este una dintre cele mai cunoscute artiste din industria muzicală românească, activând atât în concerte de amploare, cât și în evenimente private.
Pentru luna decembrie a anului 2026, artista are programate spectacole la Sala Palatului, pe 12 și 13 decembrie, precum și un concert în Cluj-Napoca. La aceste evenimente, ea colaborează cu Orchestra Simfonică București și Grupul Vocal Acapella.
Pe lângă recitalurile de amploare, Andra Măruță susține și spectacole de folclor autentic, la care participă și invitați speciali.