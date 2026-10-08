„Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”. Prima reacție a lui IAN după scandalul de la Arenele Romane

Trapperul IAN, pe numele real Anghel Bogdan Georgian, a reacționat public după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane, în timpul unui concert susținut pe 2 octombrie, în București.
Artistul și-a cerut scuze într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, după ce imaginile au fost distribuite masiv online și au provocat numeroase reacții. „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”, a transmis artistul, recunoscând că nu a evaluat consecințele gestului său.
Artistul a fost plasat sub control judiciar
Incidentul a atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu după apariția imaginilor. IAN a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile.
Artistul este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri. Ancheta vizează comportamentul său din timpul concertului, iar măsurile dispuse în dosar nu reprezintă o condamnare.
Organizatorii s-au retras din turneul celor doi artiști
Gestul trapperului a provocat reacții și în rândul organizatorilor și partenerilor implicați în turneul susținut de IAN și Azteca. Unii dintre aceștia au anunțat că se retrag din organizarea următoarelor concerte.
Imaginile filmate de spectatori au circulat pe rețelele sociale și au generat critici la adresa artistului. Reacțiile au vizat atât comportamentul de pe scenă, cât și respectul față de public și față de spațiul în care s-a desfășurat evenimentul.
IAN și-a prezentat scuzele după izbucnirea scandalului, în timp ce ancheta poliției continuă.