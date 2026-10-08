„Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”. Prima reacție a lui IAN după scandalul de la Arenele Romane

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 oct. 2026, 20:55

Trapperul IAN, pe numele real Anghel Bogdan Georgian, a reacționat public după ce a urinat pe scena de la Arenele Romane, în timpul unui concert susținut pe 2 octombrie, în București.

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