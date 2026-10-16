Tesla și SpaceX au prezentat prototipul Roadster Rocket, o mașină capabilă să zboare pe distanțe scurte

Publicat 16 oct. 2026, 10:44 Sursă realitatea.net

Tesla, în colaborare cu SpaceX, a prezentat publicului prototipul mașinii zburătoare Roadster Rocket la o bază de testare din Texas. Vehiculul a demonstrat capacitatea de a executa manevre aeriale și de a ateriza pe roți.

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