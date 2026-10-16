Tesla și SpaceX au prezentat prototipul Roadster Rocket, o mașină capabilă să zboare pe distanțe scurte

Tesla, în colaborare cu SpaceX, a prezentat publicului prototipul mașinii zburătoare Roadster Rocket la o bază de testare din Texas. Vehiculul a demonstrat capacitatea de a executa manevre aeriale și de a ateriza pe roți.
Demonstrația a avut loc la Waco, în comitatul McLennan, Texas, SUA, unde prototipul a fost supus unor teste practice. Mașina s-a desprins în aer cu susul în jos, a efectuat rotații complete și s-a redresat pentru a reveni pe asfalt în poziție normală.
Manevrele au inclus și un salt peste mai multe automobile Tesla, vehiculul reușind să aterizeze fără daune de fiecare dată. Capacitatea de zbor este asigurată de un sistem de sucțiune și propulsoare perimetrice cu gaz rece, destinate deplasării înainte, înălțării și rotației.
Noua generație Tesla Roadster este structurată pe trei modele distincte: Performance, Thrust și Rocket. Varianta Performance este destinată circulației pe șosele, cu o accelerare de la 0 la 100 km/h în sub 1,6 secunde. Modelul Thrust este orientat spre circuit și profesioniști, atingând aceeași viteză în sub 0,9 secunde.
Modelul Rocket este conceput pentru distanțe scurte de zbor și manevre aeriale. Acesta accelerează de la 0 la 100 km/h în sub 0,59 secunde, cu o viteză maximă estimată la peste 370 km/h, existând speculații privind atingerea pragului de Mach 0,5 (aproximativ 616 km/h).
Contextul istoric al modelului Roadster
Roadster a fost primul vehicul electric produs de Tesla, lansat oficial în 2008 și comercializat până în 2012. În 2018, Elon Musk a trimis un exemplar în spațiu ca încărcătură fictivă pentru zborul de testare al rachetei Falcon Heavy, coordonat de SpaceX. La bord se afla manechinul Starman, care a efectuat o rotație completă în jurul Soarelui.
Această inițiativă de marketing a contribuit la transformarea companiei dintr-un start-up într-un gigant al industriei auto și tehnologice. Analistul Gene Munster, de la Deepwater Management, a remarcat că demonstrația recentă este o dovadă a sinergiei dintre Tesla și SpaceX, punând producătorii tradiționali într-o postură delicată.
Pe lângă Roadster, Tesla pregătește lansarea noului Model 3+, care promite o autonomie de peste 800 de kilometri. Producția seriei pentru noile modele Roadster este așteptată să înceapă nu mai devreme de 2028.