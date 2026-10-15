Monden· 1 min citire
Mihaela Bilic, declarații despre viața personală: „În România încă există mentalitatea că o femeie nu este împlinită dacă nu are copii”
Mihaela Bilic FOTO: Facebook/Mihaela Bilic
Publicat15 oct. 2026, 12:46
Sursăcancan
Mihaela Bilic, medic nutriționist, a făcut declarații publice despre viața sa personală, confirmând că este în relație, deși detaliile rămân private. A explicat de ce nu are copii la vârsta de 40 de ani și cum își petrece timpul liber.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Tabu și pe Google News