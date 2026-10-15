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Mihaela Bilic, declarații despre viața personală: „În România încă există mentalitatea că o femeie nu este împlinită dacă nu are copii”

Mihaela Bilic FOTO: Facebook/Mihaela Bilic

Mihaela Bilic FOTO: Facebook/Mihaela Bilic

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat15 oct. 2026, 12:46
Sursăcancan

Mihaela Bilic, medic nutriționist, a făcut declarații publice despre viața sa personală, confirmând că este în relație, deși detaliile rămân private. A explicat de ce nu are copii la vârsta de 40 de ani și cum își petrece timpul liber.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a abordat subiectul vieții sale sentimentale într-un interviu, confirmând existența unui partener, fără însă a oferi detalii suplimentare. „Normal că există, dar e secret. (zâmbește) Să știi că eu am 40 de ani și nu am copii. În România încă există mentalitatea că o femeie nu este împlinită cu adevărat dacă nu are copii”, a declarat aceasta.

Bilic a menționat că preferă activitățile practice din gospodărie în detrimentul cumpărăturilor sau al îngrijirii personale. A explicat că mediul familial, dominat de prezența masculină, i-a influențat personalitatea și interesele.

Cum să spun că este? Mai puțin feminină decât ar părea la prima vedere, adică cel mai des mă duc prin magazinele de bricolaj, nu prin mall-uri la cumpărături, lucru care poate e ușor neașteptat. Îmi place să meșteresc prin casă mai mult decât, eu știu, să-mi petrec timpul în fața oglinzii. Da, deci mai degrabă montez oglinda. Mă uit în ea… și în toate apucăturile mele recunosc faptul că am fost mai băiețoasă și că am crescut în gașcă de băieți, inclusiv în familie.

Tatăl meu a fost cel care pe care l-am luat de model, și toate apucăturile mele sunt mai mult pe planul acesta, mai puțin feminin, să zic așa. Sunt mai băiețoasă.

— a explicat Mihaela Bilic Mihaela Bilic

Declarațiile vin în contextul în care publicul este obișnuit cu sfaturile nutriționale ale medicului, dar are acces limitat la informații despre viața sa privată.

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