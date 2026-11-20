Scris de Andreea Damian Publicat: 20 nov. 2026, 08:55

Lumina Park adaugă o nouă oprire în „Ocolul Pământului”: atmosfera Crăciunului. Din 20 noiembrie, un brad de Crăciun, instalații luminoase noi, muzică de sărbători și o instalație specială pentru scrisorile celor mici către Moș Crăciun completează traseul din Grădina Botanică „Dimitrie Brândză”, unde o seară în familie devine prilej de plimbare, curiozitate și povești.

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